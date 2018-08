'Telecinco': La rajada de Alba Carrillo contra 'Sálvame Deluxe' es un golpe bajo a Vasile

Es más peligrosa Alba Carrillo que una piraña en el bidé. Y además, rencorosa a muerte.

Al margen de eso o con ese telón de fondo, teníamos estreno pero no hay manera. Ni siquiera el fichaje de Alba Carrillo y su rajada contra Sálvame Deluxe han servido para levantar la audiencia de Ya es mediodía, de capa caída desde su estreno a mediados de junio.

Ya es mediodía ha terminado de hundir las expectativas de Telecinco después de que este 13 de agosto de 2018 arrancara la semana nuevamente por debajo de Al Rojo Vivo: 662.000 espectadores frente a los 705.000 del debate de La Sexta.

Al menos consiguió mejorar ligeramente su cuota de pantalla hasta el 9,7%.

El programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco ha ido girando hacia el corazón y su última baza ha sido incorporar a la modelo, pero ni por ésas.

Y ello pese a que Carrillo se empleó a fondo. Coqueteó con el periodista Luis Quevedo y cargó contra su ex Fonsi Nieto y contra Sálvame Deluxe tras su entrevista frustrada (según el programa pidió mucho dinero y otras exigencias).

"No lo cerré -explicó sobre la entrevista que nunca fue- y han vendido la piel del oso antes de cazarlo, pero ese es su problema", explicó Alba, que mandó un mensaje al programa:

"No he hablado con nadie. Solo pedí respeto y eso no me lo parece. Yo hablo de todo pero desde el respeto y que demuestren ellos que yo he dicho cualquier cosa de esas".