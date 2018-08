Tremendo rapapolvo de una afectada por incendios a Ábalos: "Míreme a los ojos y prometa que habrá ayudas"

El rapapolvo es fuerte. Una vecina de Gandía, afectada por los incendios acaecidos en la zona en los últimos días, y que ya ha salido alguna que otra vez en televisión denunciando la labor de mucho postureo y poca eficiencia en esta crisis de, entre otros, la alcaldesa socialista y el presidente Ximo Puig, aprovechó la visita del ministro de Fomento Ábalos para cantarles las 40.--Una afectada por los incendios de Gandía pone a parir en directo a los políticos socialistas que fueron a hacerse la foto y poco más--

Ábalos recorría la zona con la controvertida alcaldesa de Gandía, Diana Morant, a la que muchos han señalado por su gestión, y se encontró con esta vecina, que ante las cámaras, prácticamente le sacó un compromiso moral de que habrá ayudas tras la tragedia.

La conversación fue así y el propio Ábalos se vio obligado a levantar la voz cuando se vio arrinconado.

Afectada: Quiero que, como española que soy, usted se comprometa a que vais a declarar esto zona catastrófica y nos vais a ayudar.

Ábalos: yo en nombre del gobierno de España me comprometo a que haya una declaración que le permita ayudas...

Afectada: Míreme usted a los ojos. Porque...

Ábalos: Piense que yo he venido aquí y no soy el ministro de agricultura. Ni de Interior. Pero soy valenciano. Y en cuanto he podido estoy aquí