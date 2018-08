Presume de ser un tipo irresistible hasta que ella le pega el corte de su vida

"Siempre he tenido éxito con las mujeres porque sé lo que hay que hacer durante todo el proceso". Fernando, un estudiante de marketing madrileño de 23 años, llegó a First Dates sobrado de autoestima y con la etiqueta de irresistible como tarjeta de presentación, según huffingtonpost.

Frente a él tenía a Bea, una madrileña de 21 años también de Madrid que acudía al programa en busca de alguien dinámico y tan "cabeza loca" como ella.

Y con estos mimbres comenzó una cita que Fernando creía tener controlada durante toda la noche. Así, sí Bea decía que que evitaba la rutina y que si era necesario se cambiaba de casa, de curro o de ciudad sin pensárselo dos veces, él le respondía que era el tipo más dinámico, activo e impactante del planeta.

"Creo que soy el chico perfecto para ella porque soy superdinámico y ella ha dicho que le aburre lo estático. Yo le voy a dar movimiento, emociones, le voy a hacer sentir, le voy a impactar", aseguró el chaval.

Y con esta estrategia de intentar decir a su cita lo que quería escuchar afrontó Fernando la noche. Que ella decía que quería viajar, pues él también...:

- Fernando. Pues yo quiero irme a vivir a Los Angeles. - Bea. Pues a mí Estados Unidos no me gusta. Me parece artificial. Así que te irías a Los Angeles... - Fernando. Sí, yo lo mismo me voy. Yo soy de venazos. - Bea (siguiéndole la corriente). Claro, a la locura, como hice yo. Es lo más divertido.

Que Bea decía que le gustaba leer, pues a él más que a nadie...:

- Fernando. La mente humana es maravillosa, yo la estudio mucho para el marketing, soy un poco freak de la lectura. - Bea. ¿Pero rollo filosofía? - Fernando. No, eso es mierda... - Bea. (Cara de asombro de la chica) - Fernando. No, a ver, que me gusta la filosofía, Nietzsche.

Frente a la cámara, el chico reconocía su camaleónico método de seducción: "He dicho lo de Nietzsche un poco porque no podía quedar mal...", aseguraba.

Y así, sobrado, afrontaba Fernando la decisión final convencido de que su estrategia era irresistible.

"Te he vacilado demasiado", afirmó Fernando a Bea entre sonrisas seductoras, justo antes de la decisión final. "Bueno, no sé yo. A lo mejor el vacile te ha salido al revés y te he vacilado yo más", soltó entonces la chica.

El primero en hablar en la decisión final fue el chaval. Fernando aseguró que sí quería una segunda cita porque se lo había pasado muy bien, porque compartían ambiciones y porque "podrían llegar ...".

Entonces, la chica soltó un desasosegante y abrupto "¿tú crees?" que sonó como un latigazo.

"Pues yo no tendría una segunda cita", afirmó Bea. Fernando, incrédulo, preguntó a la chica qué es lo que había fallado. Entonces, soltó el bombazo: "Pues a lo mejor esos gestos que haces intentando seducir. A lo mejor no funcionan con todo el mundo".

