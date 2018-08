El abogado de 'La Manada' pone histérica a Fallarás, que estalla de rabia contra él: "¡Eres un deleznable y un miserable!"

Uno de los miembros de 'La Manada' ha vuelto a la prisión por algo tan bobo como robar unas gafas de sol en una tienda y ser pillado por las cámaras. Ángel Boza no ha actuado con el perfil bajo ni la inteligencia que de alguien en su situación se esperaba... Y esto le ha servido a determinados sectores para lanzarse aún más contra la libertad para estos tipos de 'La Manada' hasta que salga la sentencia firme.

Por ejemplo, Cristina Fallarás, que no por ser consejera podemita en la nueva escandalosa RTVE va a dejar de ir por las teles montando grotescas broncas. Así que este 16 de agosto de 2018 protagonizó una de esas contra el abogado de 'La Manada' Agustín Martínez. ¡Cómo le dolió a La Fallarás cuando el letrado le recordó cómo se jactaba ella de haber robado en un mercado!

Cristina Fallarás te hace un manual de cómo robar en Caprabo y tener éxito

Agustín : Mire, sinceramente... Yo a usted no tengo que justificarle nada. Personas como usted hacen juicios sumarísimos, ya tiene dictada su sentencia... Cuando haya una condena absolutoria usted no saldrá a pedir perdón, porque no cree en el Estado de Derecho, sino en lo que usted piensa y opina. ¡Usted califica y pontifica! ¡Y encima seguramente yo ahora estoy haciendo un acto machista por dirigirme a usted en estos términos!

Agustín : No, le explico. Le pongo en situación que esto es el robo de unas gafas. No hay más.

Se puso bronco el asunto, tan enrevesado que se había perdido por completo el norte del robo de las gafas, de modo que Agustín Martínez trató de recuperar el fondo de la cuestión sacando a la luz un hecho del que alardeaba la propia Fallarás:

Agustín: Yo he visto a la propia señora Fallarás en un vídeo reconociendo que había hecho una sustracción en un centro comercial... Por los motivos que ella quiera...

Fallarás: Me parece increíble... Mire usted señor. Mis hijos pasaban hambre y vivimos un año y medio en la calle, e hice lo que pudimos para que no pasaran necesidad. Y le voy a decir más, no robé mucho, solo lo necesario. Eso lo volveré a hacer cada vez que lo necesite como madre. Comparar esto con un violador que roba unas gafas, me parece que usted es un deleznable y un miserable.

Agustín: Queda claro que esta señora decide lo que está bien y mal en función de su propio interés.