El desagradable encuentro entre este padre y su hija en 'Volverte a ver'

Volverte a ver es un programa plagado de emociones, no todas buenas. Esta vez ha llamado la atención precisamente por eso. Jennifer acudía al programa para recuperar el contacto con su padre Felipe. Ella fue abandonada por su madre en un contenedor tras la separación de sus padres y acogida por las monjas, según ecoteuve.

Desde ese momento la relación con su progenitor se resintió y con el paso de los años se ha tornado inexistente.

Jennifer quería hacerle saber a su padre que a pesar de todo no le guardaba rencor y que quería que conociese a sus tres nietos.

En ese momento el presentador quiso saber el origen del problema y Felipe afirmaba que "siempre iba a verla" al convento que la acogió, algo que su hija negaba: "No, en 30 años que tengo solo me has visto dos veces", dijo.

Felipe se ha justificado diciendo que no sabía que su expareja la iba a abandonar y que "no me dejaban verla". Además, también aprovechó para echarle en cara a Jennifer que en una conversación le había dicho que "ella no tenía padre, estaba muerto".

La jóven lo negó tajantemente:"Hice todo lo posible por verte, por hablar contigo y recuperarte", comentaba Jennifer con la finalidad de calmar los ánimos.

Pero su padre lejos de ello, continuó echando leña al fuego. Primero le dijo que todos sus hijos le querían por interés porque "no dan un golpe y no trabajan ninguno". Después recalcó que había conseguido sacar a delante a dos de sus nietos menores de edad.

Finalmente, Felipe no quiso reencontrarse con Jennifer. Esto la decepcionó profundamente a pesar de haber sido una noche amarga. "Ahí se demuestra lo hombre que eres", sentenció.

