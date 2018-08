'First Dates': El tío patoso aplana a la chica con un comentario de lo más grosero

Paco llegó a First Dates dispuesto a encontrar a su media naranja. Lejos de conseguirlo, fue el responsable de que la noche se fastidiase al soltar un comentario bastante fuera de lugar.

Carmen, una agradable comercial de Granada, tuvo la 'suerte' de ser su cita. Nada más comenzar a hablar, Paco le soltó lo siguiente sin ningún reparo:

"Y tú de cuidarte... porque yo estoy viendo. Tú al gimnasio no vas".

Eso soltó Paco de sopetón.

"No, llevo sin ir dos años al gimnasio. ¿Y eso por qué?", contestó Carmen que había dado a luz hace dos años, muy sorprendida.

"Hombre, no es agradable el comentario que ha hecho. Eso un hombre cortés y normal no lo haría. No es correcto".