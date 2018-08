Omar Montes sobre los rumores de infidelidad de Chabelita: "Ese es un mariconcito"

La infidelidad ha vuelto a sobrevolar una de las relaciones de Isa Pantoja. A pesar de que no llevan ni dos meses ya han salido informaciones en las que a ambos se les ha relacionado con otras personas.

Socialité se ha puesto en contacto con los dos y no han dudado en contestar. Primero Isa, que ha dejado claro que eso es "totalmente falso" y luego Omar.

Este último se lo ha tomado peor. El programa lo abordó en un aparcamiento y le preguntó que si creía que Isa le había sido infiel con un chico que aparecía con ella en una piscina.

"Ese es un marconcito, eso no me lo hacen a mí porque yo no soy como otros", contestó y se marchó enfadado.