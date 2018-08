'First Dates': el tipo suelta una bestial guarrada en plena cena y la chica no sabe dónde meterse

Hay gente para todo y mucho impresentable, pero este es de los que dejan huella. Óscar, un estudiante madrileño de diseño web de 22 años, se considera un tipo distinto de lo convencional.

Por ese motivo, el chaval decidió recurrir a lo escatológico para seducir a su cita de First Dates, Ángela, una estudiante madrileña de 24 años que se quiere dedicar a organizar bodas.

De este modo, el chaval pensó que era una brillante idea explicarle a su cita, con todo lujo de detalle, cuál era su broma estrella en su canal de internet.

Y teniendo en cuenta que estaban cenando, y que la broma era repugnante, la idea se antoja de todo menos buena. Y si no júzgalo tú tras leer esta conversación:

- Ángela. A qué te dedicas.

- Óscar. Pues a mí me gusta subir vídeos al YouTube. En ese canal subo bromas. Bromas en los baños.

- Ángela. Ponme algún ejemplo. Tengo intriga.

Y para qué preguntó. El chaval empezó a contarle la bromita en cuestión y con ello llegó la arcada:

- Óscar. Pues me meto en el baño, pido yo el papel y con una mezcla rara confusa, cuando meten la mano debajo de la puerta para darme el papel, yo le mancho y le digo que es... caca.

- Ángela. ¿En serio?

Frente a la cámara, la chica no daba crédito con lo que había escuchado. "Me parece un poco asqueroso", reconocía Ángela, quien no obstante aseguraba que quería entrar en el canal del chico y ver las bromas, por pura curiosidad.

Cara a cara, Ángela le dijo a su cita que si a ella le hicieran algo así, ella se reiría.

Hay personas que esperan a una segunda cita para comprobar si la falta de química es real, pero en ese grupo no se encuentra Ángela #FirstDates711 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/uIUgvylEdM — First dates (@firstdates_tv) 20 de agosto de 2018

El chaval, orgulloso, afirmó que este tipo de bromas son las que más gracia le hacen a sus seguidores, 10.000 en Youtube y 35.000 en Instagram.

Sin embargo, las gracietas escatológicas del chico le pasaron factura en la sentencia final. Óscar quería una segunda cita con Ángela porque "no se pierde nada", pero Ángela dijo que le había faltado "un poco de química"... y le había sobrado un mucho de escatología, le ha faltado decir.