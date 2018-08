La purga soviética en TVE acaba con 'Saber Vivir' tras más de 20 años en la parrilla

La purga soviética de agosto no da tregua en TVE. Tanto 'Amigas y conocidas' como 'Saber vivir' desaparecerán en otoño de la parrilla matinal de La 1, según han confirmado fuentes de TVE.--La presentadora de TVE Pilar García Muñiz se queda viuda a los 44 años--

Aunque la cadena no ha precisado de forma oficial cómo quedará configurada la franja, fuentes de la radiotelevisión pública han explicado a la agencia EFE que contará con tres bloques: Los desayunos, que presentará Xavier Fortes; el magacín La mañana y un tercer espacio informativo a mediodía que también conducirá Fortes y del que no se han facilitado más detalles. Este último programa llenaría el hueco que hasta ahora ocupaban Saber vivir (12.00) y Amigas y conocidas (12.30).

TVE señaló que Inés Ballester, presentadora de 'Amigas y conocidas', seguirá vinculada a la cadena, aunque aún no se conoce cuál será su cometido. La cadena no ha aclarado por qué ha decidido poner fin a ambos espacios.

La tertulia diaria de mujeres se despide así de la parrilla tras casi cuatro años en emisión, aunque se mantendrá como acompañante de Lazos de sangre en la franja de late night hasta que concluya esta serie documental sobre grandes sagas familiares españolas.

En la presentación de esta última producción, en julio, Ballester recordó el recorrido de Amigas y conocidas, que arrancó el 1 de septiembre de 2014 como contenido independiente tras haber formado parte de La mañana en los meses de verano. "Amigas y conocidas es un gran premio que me ha regalado TVE", aseguró entonces la presentadora.

El espacio arrancó con colaboradoras como Loles León, Alba Carrillo, Carmen Delgado, Teresa Bueyes y Paloma Gómez Borrero, que analizaban la actualidad desde su punto de vista, pero fue renovando su mesa de tertulianas. En la última etapa contaba con nombres como Cristina Almeida, Isabel San Sebastián, Berta Collado, Sonia Ferrer, Marta Robles, Marta Nebot o Luz Sánchez-Mellado, entre otras.

Saber vivir era todo un clásico de TVE con más de 20 años de existencia. Fue creado en 1997 por Manuel Torreiglesias, quien permaneció como su director y presentador hasta 2009, cuando fue sustituido por Luis Gutiérrez. Desde 2017, era presentado por Macarena Berlín y se emitía entre La mañana y Amigas y conocidas, con una duración de media hora.

Berlín, quien no seguirá ligada a Televisión Española, compaginó la pasada temporada su trabajo en Saber vivir con su programa nocturno Hablar por hablar en la cadena SER.