El ruin ataque de Marta Nebot a la mosso que abatió al agresor: "¡No puede ser que cada vez que escuchemos 'Alá' peguemos tres tiros!"

Marta Nebot se está quitando definitivamente la careta, quizás en busca de una silla de tertuliana para dejar el complejo y sufrido mundo del reporterismo de calle. Lo que pasa cuando haces esto, al menos en el panorama español, es que te tienes que posicionar, y la hasta ahora periodista ecuánime de Ana Rosa se está colocando como una podemita radical más de su mesa.

Este 22 de agosto Nebot representó un papel absolutamente vomitivo en relación al tema del musulmán abatido en Cornellá por entrar en una comisaría a atacar. Si es terrorismo o no, lo está decidiendo la Audiencia Nacional, aunque en 'El Programa del verano' de Telecinco rápidamente se apresuraron a especular con todo menos con eso.... El show dantesco en T5 con el atentado terrorista de Cornellá: "Igual es un arrebato o cuestión de papeles".

Marta Nebot chocó frontalmente en Telecinco con otros periodistas como Isabel San Sebastián o Jorge Bustos, por poner en duda la actuación de la mosso d'esquadra que abatió al atacante. El argumento podemita radical de Nebot es desolador. Si por ella fuera, las fuerzas del orden llevarían flores en lugar de pistolas para responder a los cuchillos:

Marta Nebot: ¡No puede ser que cada vez que escuchemos 'Alá' peguemos tres tiros!

Bustos: No, hay que dialogar...

Marta Nebot: No hay que dialogar, si quieres hacemos chistes después... ¿A cualquiera que pueda llevar un cinturón y diga 'Alá' le pegamos tres tiros?

Bustos: No, a cualquiera que entre con actitud amenazante...

Isabel San Sebastián: ¡La familia tiene mucha cara y muy dura! ¡Eres tú el que has entrado en una comisaría amenazando!

Marta Nebot: Lo que tiene la familia es un drama...

Isabel San Sebastián: La policía sobre la que se abalanza no sabe si es homosexual o no o está torturado o no, ella sabe que tiene delante a un tipo con un cuchillo de dos palmos que le grita ‘Alá es grande'. Lo que ella interpreta es que es un acto terrorista, tiene que montar el arma, le pega un tiro en la pierna, otro en el hombro y finalmente en la cabeza porque no repele su actitud. ¿Era un terrorista? Yo no lo sé, pero tenía toda la apariencia de una acción terrorista.

Marta Nebot: Parece que no está tan claro si fue o no proporcional. A la familia del abatido y por lo menos en esta mesa a dos personas, que hay una duda por lo menos para pensar qué está pasando en este tipo de ataques.

Isabel San Sebastián: ¡Que las fuerzas del orden canten 'Imagine' a los atacantes!