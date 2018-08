El abogado de 'La Manada' pide no ser insultado en Telecinco y descubre el lado más soez de la fanática Fallarás: "¡Hablo como me da la gana!"

Cristina Fallarás es otra de las protagonistas del verano para 'Ya es mediodía', y así la tienen en su mesa de debate político -aunque ella debatir lo hace muy poco- cada día desde que el Congreso desestimó a finales de julio que esta periodista radical y otros de parecido pelaje salieran elegidos consejeros de RTVE.

Los españoles afortunadamente perdieron una consejera nefasta para el ente público pero a cambio tienen que seguir soportando a una tertuliana desagradable y de lo más soez en televisión. Fallarás va a bronca por día, eso siempre que no termine por contar cuando robaba o cuando era drogadicta... La esperpéntica tertuliana Fallarás: "Yo pasé una década drogándome todo el rato y me olvidé de la memoria histórica".

Este 22 de agosto de 2018, Agustín Martínez, el abogado de 'La Manada', entró en el programa de Sonsoles Ónega para defender a sus clientes del incidente de la piscina de la que les han echado. Y Fallarás, que le da lo mismo todo, se descubrió una vez más como la tertuliana más bruta y maleducada de toda la televisión nacional. Da igual el resto del contenido, Martínez le pidió no ser insultado, por la experiencia que ya tiene con ella, y ni por esas: El abogado de 'La Manada' pone histérica a Fallarás, que estalla de rabia contra él: "¡Eres un deleznable y un miserable!"

Fallarás: Buenos días. ¿Debemos suponer que no pasó nada entonces?

Agustín Martínez: Yo agradezco su tono, esperemos que hoy no haya insultos, y entonces ningún problema y hablaré sin ningún tipo de inconveniente.

Fallarás: Hablaré como me dé la gana.

Agustín Martínez: Siempre y cuando no me insulte hable usted como sabe, que ya es bastante... Pero no me insulte. Por aclarárselo.