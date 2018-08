Kiko Matamoros confirma las peores sospechas de Makoke y pone patas arriba Telecinco

Que siga el espectáculo, porque a finales del verano llega el capo Vasile con la navaja y a quien no haya cumplido lo afeita.

"Estoy sereno pero disgustado", explicaba Kiko Matamoros al comienzo de su sección del espectador en Sálvame.

La tarde más dura del colaborador no había hecho más que empezar, Kiko se enfrentaba a una noticia que nunca le hubiera gustado que fuese realidad: su separación de Makoke.

Y es que, como no podía ser de otra forma, tras la bomba matinal de su separación de Makoke, Matamoros habló del tema por primera vez en el plató de Sálvame.

Manteniendo la calma en todo momento, Matamoros explicó que había sido ella la que había decidido separarse:

Una decisión que llega dos décadas después del inicio de su amor:

Abatido ante lo que le espera, Kiko afirma que mantendrán las formas en todo momento:

Además, no ha querido entrar en detalles sobre cómo fue el momento de hablar del divorcio:

"Me parece innecesario e impúdico, pero no me pilló desprevenido porque estas cosas no suceden de golpe y porrazo".