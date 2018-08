La trágica muerte que golpea a la Casa Real y ha arruinado las vacaciones a doña Letizia

No es ningún secreto que Palma no está entre las preferencias vacacionales de la doña Letizia. La Reina se "sacrifica" para mantener la tradición y contentar al Rey Felipe VI que no cambiaría su destino estival (regatas, jornadas de navegación...) por nada del mundo.

Pero a Letizia Ortiz el modelo de vida que tienen en la isla le aterra y las vacaciones llegan a convertirse en una suerte de pesadilla de la que quiere despertar y huir la actual Reina que cuenta los días para salir de Palma y terminar sus vacaciones en otro destino hasta ahora desconocido.

Al margen de las diferencias familiares, que las hay, este domingo -aunque la noticia le llegaba a la Casa Real el lunes- un luctuoso suceso terminaba por arruinar las vacaciones de doña Letizia.

Tal y como les ha contado Periodista Digital, el periodista y ex directivo de Televisión Española, Pedro Roncal, fallecía el pasado 19 de agosto de 2017 a consecuencia de un infarto. Tenía, tan solo 56 años y era una de las figuras más queridas y respetadas de la profesión.

El revés inesperado que deja a la presentadora de TVE Pilar García Muñiz viuda a los 44 años y con un hijo de 12 años de edad. Jefe de informativos, de programas, director del Canal 24 horas y de los Servicios Informativos, Pedro Roncal fallecía en Pamplona en plenas vacaciones.

Su muerte conmocionaba a toda la profesión y muy especialmente a la Reina Letizia. Roncal fue el hombre que cambió el destino profesional, y probablemente toda su vida personal, al fichar a la entonces desconocida periodista Letizia Ortiz para Radio Televisión Española.

Letizia era en ese tiempo presentadora de los espacios informativos de CNN Plus, cadena que dejara entonces para fichar por TVE. Desde ese momento, Pedro Roncal se convertía en uno de sus mejores compañeros y amigos y, como jefe, siempre fue un firme respaldo de la ahora Reina de España.

De hecho, Roncal fue una de las primeras personas que supo, gracias a una confidencia de Letizia Ortiz, del inicio de la relación entre la periodista y el entonces Príncipe Felipe y heredero de la Corona.