Inda y Carmona se arremolinan en una bronca guerracivilista llamándose Francisco Franco y Adolf Hitler

La exhumación de Franco está soliviantando los ánimos, de eso no cabe duda. En la calle y también en los programas de televisión, por descontado en la política, la cosa se ha vuelto a poner muy tensa. ABC estalla con la exhumación de Franco y las mentiras de El País filtradas por Sánchez: "¡Somos gilipollas!"

Este 24 de agosto de 2018 en 'El Programa del verano' se dio una buena muestra de ello, una manifestación clarísima de que la cosa está que arde. Dos profesionales, uno de la política como Antonio Miguel Carmona y otro del periodismo como Eduardo Inda, se arremolinaron en un debate de lo más acalorado y ciertamente guerracivilista, en el que lo más cómico fueron los sobrenombres que se pusieron el uno al otro, Francisco [Franco] y Adolf [Hitler].

Carmona: ¡Es muy importante decir que la ley de Memoria Histórica sirve para desenterrar a todos aquellos que estuvieron sepultados durante 40 años sin que se tuviera noticias de ellos! Rajoy no tuvo ninguna voluntad en aplicar la ley de Memoria Histórica. ¡Hay cosas que se han dicho en esta mesa que en Alemania son delito! ¿Por fin podremos enterrar a nuestros muertos? ¡Los unos y los otros!

Inda: Carmona, te voy a hacer una pregunta... Carmona, ¿podemos hablar los demás? ¡Pareces Franco, macho! Le pediría a Carmona que no se comporte como Franco y deje hablar a los demás. ¿Sabes por qué estáis haciendo esta frase de Franco? Para que no se hable de los problemas que tiene este país. ¿Me dejas terminar, Francisco? ¿Me dejas hablar, Francisco? Yo le quiero preguntar al señor Carmona, si él es un impecable demócrata, si tú estás a favor de que se le quiten las calles por España al multi asesino Santiago Carrillo, a la asesina Pasionaria, a Companys, a Stalin... ¿Sí o no?

Carmona: ¡No!

Inda: El test democrático no lo has pasado. Te has dado de bruces.

Carmona: ¡Tú no puedes hacer el test democrático a los demás. Adolf! Santiago Carrillo dijo durante muchos años que él no fusiló a nadie. Y dijo: "lo Lamento muchísimo".

Inda: Yo no te he pedido una apología de Santiago Carrillo.