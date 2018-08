'First Dates': El tipo quería perder la virginidad y casi se lo merienda una vampiresa trans

Menudo susto. Georgi, un madrileño de 33 años, llegaba a First Dates confesando uno de sus secretos: era virgen.

A pesar de que se consideraba algo asexual llegaba con la esperanza de encontrar a alguien que rompiese sus esquemas y le enseñase lo que se había perdido estos años.

El programa lo sentó en la mesa con Daena, una barcelonesa trans de 31 años que vestía como una vampiresa.

"De pequeña crecí en un entorno con maltrato y enterré todo y me he pasado años viviendo una vida que no tenía que estar viviendo hasta que ya después de una ruptura fuerte salió todo. Llevo un año viviendo como mujer", le explicó Daena en relación a su cambio.

"Yo antes era el tío duro que se las follaba a todas".

Esto dejó sorprendido a Georgi que confesó ante las cámaras:

"Es un cambio muy radical y por eso yo la felicito por el valor que tuvo de mostrar a todo el mundo como es".

Después, la barcelonesa confesó a su cita su trayectoria en el amor:

"He tenido dos novios desde que inicié el cambio. Nunca he tenido una mujer como pareja, me gustan, pero como pareja nunca. Sí de una noche, pero ya está".

Georgi y Daena tienen mil cosas de las que hablar aunque será como amigos #FirstDates714 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/lCRBqxv6uC — First dates (@firstdates_tv) 23 de agosto de 2018

Esto provocó que se destapase el gran secreto de su acompañante. Georgi le reveló que era "virgen" y que nunca había tenido pareja. Ante las cámaras, Daena confesó que no se lo esperaba:

"A ver, se le veía poco experimentado así a primera vista, pero no virgen".

El madrileño también quiso hacerle saber que le gustaría que le "enseñara alguien" porque no tenía "experiencia ninguna".

Sobre todo para saber lo que se ha "perdido estos 33 años y qué es lo que quiero por delante".

Quizás, esta inexperiencia echó para atrás a su acompañante, que en la decisión final dijo que si habría un segundo encuentro pero solo como amigos.