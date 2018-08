'Telecinco': La feroz Alba Carrillo pide perdón a la audiencia tras irse llorando de 'Ya es mediodía'

En el circuito, sobre todo tenístico donde se mueve entre otros Feliciano López, la conocen como 'Miss Rencores'. No es el mundo del tenis el úncio donde Alba Carrillo tiene merecida fama de fiera y quien lo dude que le pregunte a Fonsi Nieto.

Pero vamos a lo que toca hoy (Alba Carrillo se despacha a gusto en 'Ya es mediodía' cargando contra Fonsi Nieto y Sálvame).

Alba Carrillo, colaboradora de Ya es mediodía (Telecinco), ha pedido disculpas a la audiencia por la espantada que protagonizó este 23 de agosto de 2018 en el programa de Sonsoles Ónega (El show de Alba Carrillo llega al clímax: se va del plató de Telecinco por su pelea con Laura Matamoros ).

Tras un ataque de Laura Matamoros, la modelo se levantó de la silla y se marchó del plató, visiblemente disgustada pero sin dar explicaciones. Puedes ver el momento aquí.

Minutos después, su imagen volvía a aparecer en pantalla -pero fuera de las cámaras- mientras un miembro del equipo intentaba tranquilizarla.

Unas horas después Carrillo se disculpó por su comportamiento con un mensaje a través de Instagram.

"Mucha gente me escribe diciéndome que mi humor y mi sonrisa les dan ánimos y alegría y eso es lo que quiero transmitir. Muchas veces estoy triste pero sé que hay muchas personas que me ven y quieren apoyarse en mi sonrisa porque lo están pasando mal. Con la mayor de mis sonrisas, os pido disculpas".

"Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención, lo único que pretendía era no llorar de nuevo en público".

Además de pedir perdón en sus redes sociales por haberse ido del plató, Alba Carrillo ha llamado al programa para hablar de cómo sintió tras ver el vídeo de Laura Matamoros:

"Me llevé un disgusto enorme. Yo he querido mucho a Laura y no me esparaba esas declaraciones con esa frialdad y me dio bajón. Me dejó rota y la verdad es que lo único que quería era llorar. Pido disculpas a todos porque este programa ha sido mi regalo del verano y lunes ya estoy ahí sin falta".