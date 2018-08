Eduardo Inda: "Me parece bien que se lleven a Franco del Valle, pero que quiten las calles a asesinos como Companys, Carrillo, Pasionaria…"

Este sábado 25 de agosto de 2018 y todavía con Hilario Pino y Antonio Pérez Lobato al frente, La Sexta Noche siguió con la matraca de Francisco Franco y el Valle de los Caídos (Hace mucho que los españoles enterraron a Franco, pero Pedro Sánchez no se había enterado).

Files a su estilo y a falta de otra cosa, los de la sección podemita de Atresmedia llevaron como experto invitado al general Manuel Fernández-Monzon, hijo de un comandante de Infantería asesinado por los comunistas en Paracuellos en 1936 (Arturo Pérez-Reverte: "Carrillo y la Pasionaria ayudaron a Stalin a asesinar españoles").

El general afirmó tajante que le estúpido intentar enfrentar a los españoles por la Guerra Civil y dio titulares:

"Se dicen muchas mentiras. Viví el franquismo desde el primer día hasta el último día y Franco no asesinó a nadie".

Pero además de Monzón, andaba por el plató Eduardo Inda, quien puso el dedo en la llaga, cuando subrayó la 'desmemoria histérica' de la izquierda y la doble vara de medir que usan Pedro Sánchez y quienes intentan ganar la Guerra Civil Española 80 años después de concluida.

"A mí me parece bien que se lleven bien a Franco del Valle de los Caídos. Pero que quiten también las calles que hay en España dedicadas a Santiago Carrillo, a Largo Caballero, a la Pasionaria, a Companys, asesinos todos ellos".

Inda subrayó, como paradójico, que se ponga tanto énfasis desde el Gobierno scoialista en Franco, habiando otros temas mucho más acuciantes para los españoles:

"He estado en Mallorca este verano y a mí de Franco nadie me ha hablado. Me han hablado de todo tipo de temas, del enfriamiento de la economía, de la cuestión catalana, de Cristiano Ronaldo, de Messi, incluso de Trump. Pero de Franco, de la momia, nada”.