Marhuenda e Inda se sublevan contra Hilario Pino, la niñera de la momia de Franco: "¡Si no me dejas hablar, me voy!"

En laSexta Noche, presentada por Hilario Pino en ausencia de la niñera de Podemos, se trató este 25 de agosto 2018 el tema de la exhumación de los restos de Franco.

Como no podía ser de otro modo, el presentador no solo se limitó a moderar sino que también opinaba cuando los invitados no decían lo que él quería escuchar: "¿De verdad usted cree que el traslado de los restos de Franco divide a los españoles?" "¿Entonces el régimen de Franco fue bueno y todos contentos?" y así...

Para calentar el ambiente, utilizaron al general Monzón, que no se dejó intimidar por esta banda de sectarios: "Me parece estúpido intentar enfrentar a los españoles por la Guerra Civil", afirmó el general en la reserva Fernández-Monzón, que sostiene que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos sólo busca molestar.

"Se dicen muchas mentiras. Viví el franquismo desde el primer día hasta el último día y Franco no asesinó a nadie"

Luego fueron al debate. Allí estaban Antonio Maestre, Nativel Preciado y el humorista argentino de Mongolia, Darío Adanti por el lado de la izquierda y por la derecha, Paco Marhuenda, Eduardo Inda, y dos representantes de la 'derecha tonta' como Pablo Montesinos y María Claver.

Nativel Preciado afirmó ser "víctima del franquismo" y relata que su abuelo fue fusilado después de que le denunciaran por ser militante de UGT. "Mi abuelo nunca jamás cometió ni un crimen. Le fusilaron en el año 36", explica Preciado, que agradece al fiscal Martín Granizo que le ayudó a descubrir lo que le ocurrió a su familiar.

El 'matón' de la tertulia fue Maestre. Su papel es interrumpir y picar a Marhuenda y a Inda. "Tengo ganas de que el fascista Monzón siga hablando en televisión. Hoy aquí ha defendido los fusilamientos".

Marhuenda estaba contando una anécdota del comunista Antoni Gutiérrez (que dijo que la represión franquista se hizo contra la gente que cometió delitos de sangre) hasta que tuvo que pararle los pies a Maestre por decirle "cómo te atreves a decir eso, Paco":

"A mí no tiene que decir si puedo hablar. Tú no eres el dueño de esta cadena, a mí no me tienes que decir si puedo hablar. Hilario, si vuelve a hacer eso me voy".

Eduardo Inda también le dio para el pelo al hijo de obrero que presume de tener un iPhone de 1000 euros.

"Tú no eres un demócrata. Wikipediaaaaa. Hay más fosas comunes en Camboya (comunistas), Rusia etc que en España. Sánchez lo que quiere es arrinconar Podemos. Lo que quiere es que no hablemos de la economía, de la inmigración ilegal, del Falcon que se coge para irse del marchuqui, de la licenciatura falsa de su esposa..."

Hilario tuvo que interrumpirle para salvar la cara de Sánchez:

"Hablemos de Franco por favor..."

Inda retomó su discurso pero Hilario y Maestre le siguieron interrumpiendo.

"Sánchez quiere hacerse con la hegemonía de la izquierda. Por eso saca la momia a pasear"

Hilario volvió a interrumpirle...

"Pues entonces me voy si no me dejas hablar..."

Pero tranquilos, ninguno se va a ir. El sábado que viene, más Franco en laSexta.