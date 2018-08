Los viajes de lujo de Sánchez: "Se fue en avión de 'marchuki' y en helicóptero a Toledo, al lado de Madrid"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó en helicóptero a la finca de los Quintos de Mora, situada en Los Yébenes (Toledo), para celebrar un encuentro informal con sus ministros en el que prepararán el nuevo curso político. En otras palabras, para un viaje de 70 kilómetros utilizó el costosísimo helicóptero en lugar de ir en AVE o en coche.

Así son los lujos de este presidente que con total nocturnidad y alevosía se va en el Falcón presidencial como amigos a ver a 'The Killers'.

El helicóptero en el que viajaba Sánchez ha aterrizado en el helipuerto que se sitúa en las instalaciones de la finca. A los ministros les hizo en coches oficiales.

El presidente ha utilizado este medio de transporte para desplazarse a la finca, al igual que hicieran los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en sus anteriores visitas al complejo. Por su parte, el expresidente Mariano Rajoy se trasladó desde Moncloa hasta la finca en coche.

En 'El Programa del Verano' que presenta Ana Terradillos en sustitución de Ana Rosa Quintana trató el tema con Manuel Rico, Verónica Fumanal, Eduardo Inda y María Claver en la mesa de debate.

A Sánchez no le defendieron ni los suyos. Inda ha dicho que "el dinero público no está para que Sánchez se esté moviendo en helicóptero". La presentadora desvió el tema diciendo que Aznar y Zapatero también utilizaron ese medio de transporte". Pero Inda no picó:

"Coge el avión para irse de marchuki y el helicóptero para ir a Toledo que está a tiro de piedra de Madrid. El dinero público no es de nadie como dijo Carmen Calvo".