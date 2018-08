La sectaria TV3 dice que el facineroso que rompió la nariz a una mujer por quitar lazos actuó "por civismo"

Es el mundo al revés. El golpista Puigdemont califica de “terroristas” a los que quitan lazos amarillos y el xenófobo Quim Torra les tilda de “grupos armados organizados”.

Pero cuando un independentista le rompe la nariz a una mujer a puñetazos por quitar lazos amarillos en la calle, la televisión de la Generalitat dice que el facineroso ha actuado por “civismo”, asumiendo a pies juntillas la versión que da el tal Joan G (El agresor de la mujer que quitaba lazos amarillos).

Como subraya M.A. Ruiz Coll en 'OKdiario' este 27 de agosto de 2018, según el nuevo código deontológico de TV3, reventarle la cara a una mujer a puñetazos es una muestra de 'civismo':

TV3 ha anunciado la noticia en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Hemos hablado con el hombre identificado por la agresión cuando quitaban lazos amarillos. Nos explica que fue una pelea por una cuestión de civismo“.

Hem parlat amb l'home identificat per l’agressió quan retiraven llaços grocs. Explica que va ser una baralla per una qüestió de civisme https://t.co/xx8oIg4Ktb

En el interior de la noticia, la televisión pública define lo ocurrido como un “incidente” y un “nuevo episodio de tensión“, para intentar minimizar la violencia empleada contra la mujer (Cataluña: Un facineroso independentista rompe la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos ).

TV3 reconoce que la mujer tuvo que ser “atendida en el hospital por lesiones”.

Más concretamente, tenía el tabique nasal roto, un ojo hinchado de un puñetazo y numerosos hematomas en la cara, según ha explicado su marido, que es militante de Ciudadanos (C’s) en el distrito de Ciutat Vella.

Algo insólito en una televisión, el canal público de la Generalitat afirma que ha “podido hablar con el agresor“, pero no ofrece ningún vídeo de su testimonio, sino que preserva cuidadosamente su imagen y su identidad. En su lugar, muestra una bonita instantánea del suelo lleno de hojas secas.

Según TV3:

Por último, TV3 reprocha que políticos de Ciudadanos (C’s) y el PP hayan aprovechado lo ocurrido para provocar “ruido en las redes”.

Acostumbrados a utilizar el victimismo como arma de propaganda, los independentistas se vieron ayer en la tesitura de justificar que un stipo, con una asesinato en su pasado, y dirigente de Omnium Cultural, le rompiera la nariz a una mujer a puñetazos y la enviara al hospital, por quitar lazos amarillos en apoyo de los golpistas catalanes presos.

Y encontraron mil formas de hacerlo: mofarse de la víctima, calificar la agresión de “inexistente” y presentar al agresor como un hombre decente que hizo lo que tenía que hacer. Todo al mismo tiempo.

Realment, a @CiudadanosCs estan desesperats perquè hi hagi violència i agressions a Catalunya. Tot i les seves provocacions constants, no ho aconsegueixen. I ara es fan valdre de les xarxes socials per publicar imatges falses sobre agressions imaginaries. Estil #GOEBBELS