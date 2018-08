Fue a 'First Dates' en busca de una "macizorra" madura y apareció Susana

Juan, un camionero madrileño de 50 años de lo más fogoso, llegaba a First Dates en busca de una mujer activa y sexy: "Quiero una mujer que esté buena, macizorra y con 50 años", pidió el hombre, quien reconoció que siempre ligaba "con chicas mayores, no sé por qué, pero están buenísimas", según huffingtonpost.

Y entonces apareció Susana, vigilantes de seguridad de 51 años que, todo hay que decirlo, de primeras no le entró por los ojos a Juan.

El caso es que ambos, Juan y Susana, comenzaron a charlar y a darse cuenta de que ambos tenían muchas más cosas en común de las que pensaban en un primer momento.

"Al principio no me gustaba físicamente pero poco a poco me ha ido gustando, su forma de ser", reconoció entonces Juan. La mejor muestra de que la pareja tenía mucho en común la pudieron apreciar hablando de sexo. Ambos coincidieron en que tenían que "sentir algo" por la otra persona para tener sexo, y que "el sexo por el sexo" no les gustaba: "Me ha gustado de Juan que piensa como yo, que para intimar tiene que haber chispa", ha argumentado Susana.