Pilar Gutiérrez vuelve a dejar KO a Fallarás: "Usted no fue víctima del franquismo, fue víctima de Zapatero que la desahució"

El 24 de agosto de 2018, en el programa, Pilar Gutiérrez dijo que quienes amenazan de muerte a Cristina Fallarás, están "en su derecho".

En 'Ya es mediodía' de Telecinco se pensaban que Gutiérrez le iba a pedir perdón a Fallarás por esto, pero no ha sido así del todo.

"Rectifico por haber dicho que si te amenazan están en su derecho porque no es cierto. Pero si lo hacen es por una reacción lógica humana porque quien siembra vientos, recoge tempestades", ha dicho Pilar.

Aquí la presentadora Sonsoles Ónega se dio cuenta de que las cosas no iban a ser como lo tenían planteado.

Fallarás, con la chulería que la caracteriza, le ha contestado que ya está buscando "información legal" para saber si las palabras de la defensora del Movimiento por España son o no un delito.

Fallarás le ha contestado que "nunca aceptaré las disculpas de quienes ensalzan el franquismo".

"Váyase a confesar. Yo no soy católica y no le voy a perdonar. Me he informado y lo que ha hecho esta señora se llama delito de odio", dijo la periodista amenzando veladamente a Gutiérrez con demandarla.

La franquista se lo tomó con cachondeo: "Uy, quién ha venido a hablar de delito al odio".

Fallarás: Yo jamás he amenazado a nadie. Gutiérrez: Vamos a ver. Usted ha dicho que hay que eliminar a todos los fascistas. Fallarás (nerviosa): Yo jamás he dicho eso.

Ónega salió en defensa de Fallarás: Ella nunca dijo eso.

Gutiérrez remató a Fallarás con un argumento demoledor tras una perorata de la periodista ultra sobre las víctimas del franquismo: