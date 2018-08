El periodista de la TV3 que monta el escaparate para que 'Puchi' culpe de la paliza a la mujer a Ciudadanos y al PP

Tele Noticias de Prime Time de TV3 del 27 de agosto de 2018 conducido por Toni Cruanyes, que ya ha vuelto de sus vacaciones tenía que decidir con que abrir su informativo.

La principal noticia del día era la agresión a una mujer, Lidia, a quien un energúmeno rompió el tabique nasal por osar quitar un lazo amarillo.

Mediaset y Atresmedia lo tocaron entre sus temas de apertura de sus programas informativos. En estos tiempos en los que afortunadamente hay una mayor sensabilidad con las agresiones a mujeres cabía esperar esa reacción.

¿Pero cómo decidió abrir su informativo Cruaynes?

Literalmente así:

"Buenas noches, Carles Puigdemont advierte a Ciudadanos y al Partido Popular que en Cataluña no triunfará la violencia que quieren imponer en las calles"

Sin complejos. El primer señor del que hay que hablar es del amo, que ni siquiera es Quim Torra, es Carles Puigdemont, que no se sabe ni lo que es para TV3, según las locuciones es el 'president' con el mismo rango que Torra, aunque según los rotuladores ya es 'ex president'.

Cruanyes se ahorró el problema sin decir que cargo ocupa hablando unicamente de 'Carles Puigdemont advierte', y de paso airea la acusación de que es Ciudadanos quien fomenta la violencia.

El informativo va avanzando y sigue reprodujenro declaraciones de dirigentes que culpan de la violencia a Ciudadanos: "Estos partidos políticos están flirteando con la violencia", dicen Puigdemont y Torra.

Luego Cruanyes, ¿acaso afectado?, informa de que la Fiscalía investigará a los mossos por identificar a personas que retiran lazos amarillos. Inmediatamente aclara quien es el culpable de tamaña injusticia: "la investigación es a instancias de la asociación Impulso Ciudadano que preside un ex diputado de Ciudadanos".

Se cita el nombre de Arcadi Espada, pero sin sacar ninguna declaración suya, no vaya a ser que discrepe del relato oficial de TV3 y sacan al alcalde de ERC que carga contra los 'quita-lazos' de Ciudadanos presentándoles como unos terroristas: "Son gente encapuchada y con bastones y cuters dañan moviliario urbano" (¿los lazos amarillos moviliario urbano?). Los informativos de TV3 no olvidan recordar que la Seguridad Ciudadana es competencia de los Mossos.

Finalmente tras cuatro minutos de informativo se atreven citar que a habido una 'presunta agresión', aunque aclaran inmediatamente que 'el marido de la agredida es militante de Ciudadanos", y acto seguido TV3 emite un fragmento de audio dle marido de la agredida en la que parece estar diciendo que el agresor estaba enojado no por que quitaran lazos, porque estaban ensuciando el suelo con los lazos arrancados (parecería que la edidición y selección de la frase estaba editada por Mayka Navarro).

Todo, siguiendo la consigna de presentar la violencia como un caso ajeno al independentismo.

Tras hablar del tema, y apenas unos segundos de Albert Rivera nueva catarata de dirigentes indepes arremetiendo ante la agresión... contra Ciudadanos: Tardá de ERC diciendo que la culpa es de Ciudadanos por hacer Fake News, un señor del PDCAT (¿aún existe?) diciendo que es Ciudadanos quien incita al clima de violencia y, por último, para terminar la rueda, reparecen otra vez Puigdemont y Torra para justificar que se actúe no contra los agresores pro-lazos, sino contra los agredidos quita-lazos. "Actúan por la noche, encapuchados y con armas blancas", dice Quim Torra como si hablara de pandilleros.

Ante todo ello no cabe duda que Cruanyes y sus compis merecen el agredecimiento del independentismo al que sirve desde hace mucho, antes incluso de ser la cara los informativos de TV3 (que ocupa desde 2014).

No en balde Cruanyes es ex director del periódico independentista 'Avuí', al igual que su antecesor en TV3, Xavier Boch, también ex director del 'Avuí' y al igual que el actual capo de TV3, Vicent Sanchís, también ex director del 'Avuí'. (A lo que se ve el diario independentista 'Avuí' pudo ser una ruina como negocio periodístico, pero como agencia de colocación al estilo Tácito no tiene desperdicio).

Con informativos así lo mismo acaban convenciendo que hay que detener a Lidia por golpear con su violenta nariz el democrático puño del agresor.