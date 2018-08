El extraño regreso de Alfonso Arús a laSexta: de fumigado por Ferreras a ser su telonero

Alfonso Arús apareció en ‘Al Rojo Vivo' este 29 de agosto 2018 para presentar su programa ‘Aruscity' que tras 16 años en 8tv, el canal del Grupo Godó, se pasa ahora a La Sexta con el cambio de denominación a ‘Arusitys'.

Durante la presentación Arús hizo bromas sobre el director nominal de La Sexta, Antonio García Ferreras "como tiene cierta inclinación a empezar cada día antes, por eso he solicitado empezar a las siete".

Lo curioso es que la trayectoria de Arús y la de Ferreras ya se había encontrado una vez o, mejor dicho, desencontrado, dado que Ferreras tuvo parte en la fumigación de la parrilla de TVE del último programa que produjo Arús para la casa pública: ‘El Rondo', que pretendía ser una especia de ‘Tómbola' o ‘Salsa Rosa' de fútbol.

En aquel momento ni Ferreras, ni su ‘jefe' Florentino Pérez simpatizaban demasiado con aquel programa de Arús en el que Roberto Gómez hacía inolvidables alegatos anfi-florentinianos y pro-Ramón Calderón.

En una célebre reunión con periodistas el 21 de febrero de 2007 Florentino y Ferreras adelantaron sus propósitos. En palabras del mandamás blanco:

"El Rondo' no va a existir más, está viendo Ferreras cuantos años tiene contratado para cambiarlo todo. Es por meses, se lo cepillará en seguida. Habrá que esperar a la temporada de verano. A Luis Fernández le ha puesto Ferreras. Le quitó el contrato a Roberto Gómez. Como era contratado, no era fijo y había que renovárselo, no se lo han renovado. En ese programa que tenía en los informativos. Y va detrás de El Rondo y no te preocupes, El Rondo no existirá más, nunca más. En su lugar va a ser un programa madridista de Ferreras".