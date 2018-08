Los sucios reproches entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano

La tarde empezaba calentita para Kiko Matamoros este miércoles en 'Sálvame'. La última vez que habló en el programa fue hace una semana y vía telefónica. Colérico, mandó a todo el equipo del programa "a la mierda". Su continuidad y su vuelta al trabajo como Defensor de la Audiencia quedaba en el aire. Sin embargo, este miércoles no faltaba a su cita con el público, aunque su principal objetivo era ajustar cuentas con sus compañeros, concretamente, con Lydia Lozano.

Tal y como ha revelado Carlota Corredera, Kiko y Lydia han protagonizado "dos desagradables desencuentros" y ni siquiera había empezado la 'función'. El aspecto "relativamente tranquilo" que 'leyó' la presentadora en el colaborador estaba enmascarando el tremendo enfado que le comía por dentro. Matamoros fue a buscar a Lozano y empezó el duelo de gritos y acusaciones, según Lecturas.

La periodista ha hecho pública la raíz del problema: "Ha llegado con mucha desfachatez y me acusa de haberme querido beneficiar y llevarme un 50% de la venta de un reportaje fotográfico que me mandan de Matamoros en una barra de Málaga". Lydia ha declarado que esas imágenes "no las he dado por válidas y no se las he enseñado a nadie". Según ella, el tertuliano llevaría días insistiendo en el tema por privado, llevándola esta tarde a su límite. "Eso me pasa a mí por imbécil, porque por menos hemos sacado cosas aquí. Y yo no vendo un reportaje desde el segundo año en 'Tómbola", ha afirmado totalmente fuera de sí. "¿Tú te crees que todos actuamos movidos por la pasta?", le ha instado a Kiko. Y le ha retado: "Si tanto sabes, cuenta con quién estabas y dónde. Estaría en todo mi derecho de vender, porque aquí todo el mundo vende. ¿De qué vas?".

Matamoros la escuchaba riéndose de su exaltado discurso y la llamaba "ignorante". "Ignorante: esa palabra te encanta. Llevas nueve años llamándomelo y ya no me afecta. Me afecta que me acuses de algo que es mentira", le ha respondido la colaboradora, muy dolida y alterada.

Después de Lydia, le ha tocado el turno a Gema López, a quien Kiko ha acusado de vender reportajes. La tertuliana le ha dado entonces donde más duele: la percepción que tiene el público de ambos y, según ella, Matamoros sale perdiendo. “De ti lo dicen y el público se lo cree, pero de mí no se lo cree ni Dios. Esa es la diferencia entre tú y yo. Algo habré hecho bien para que de ti dude todo el mundo”, le ha soltado López. El Defensor de la audiencia no se ha amedrentado y la ha llamado "cínica".

Kiko también le tenía ganas a Chelo García-Cortés, con quien ha protagonizado el último choque en plató. Ha acabado tan cabreado que ha llegado a arrojar sus 'chuletas' al suelo. Los colaboradores se han enzarzado en un cruce de acusaciones. Y es que, nada más verla en los pasillos de Mediaset, Matamoros la ha llamado "falsa" y ella ha querido saber en directo los motivos de su reacción. Él ha defendido que se lo ha dicho en privado, pero Chelo ha sostenido que no. "Mira, Chelo, eres una tramposilla y no te voy a hacer protagonista hoy, ya he tenido bastante con Lydia", ha dicho el Defensor. Molesta, la periodista no ha podido evitar soltarle: “Eres el mayor fanfarrón que ha pisado este plató”. Finalmente, su discusión ha derivado en un cruce de reproches por considerar que ninguno ha estado a la altura en los malos momentos.

