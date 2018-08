Ónega se mosquea con un tertuliano por preguntarle a 'Echeminga' por el asistente al que pagaba 'en negro'

En Telecinco, si preguntas a 'Echeminga' por los pagos en negro a su asistente social la presentadora te regaña "por mezclar asuntos". Le ocurrió al tertuliano Israel García-Juez en el programa 'Ya es mediodía' de este 28 de agosto de 2018 que presenta Sonsoles Ónega.

Pablo Echenique dio un recital de lecciones de democracia en el programa de Telecinco hablando de la exhumación de Franco y sacando pecho de la coherencia de partido:

"Da vergüenza ajena ver a gente haciendo apología de un golpe de Estado y de un dictador que mandaba asesinar a personas por motivos políticos. El PP y Ciudadanos se equivocan buscando apoyos ahí como estrategia electoral".

A Israel García-Juez, que a diferencia de otros que van a ese programa no le tiembla el pulso con los podemitas, no le hizo mucho gracia que hablara de coherencia el mismo que no le pagó la SS.SS a su asistente social durante un año, algo que a la presentadora, siempre muy sensible cuando atacan a los podemitas, no le hizo mucha gracia.

El secretario de Organización de Podemos fue multado en mayo de 2017 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente personal, que valora como una infracción "muy grave" y por la que propone una multa de entre 10.001 y 25.000 euros.