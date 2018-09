'Zapeando': Cristina Pedroche la lía por hacer gracias sobre la vida amorosa de Ana Morgade

Unas palabras de Cristina Pedroche han provocado una situación un tanto incómoda para su compañera de Zapeando, Ana Morgade.

El programa ha comentado este viernes un vídeo que Morgade publicóeste 31 de agosto de 2018 en su perfil de Instagram.

La humorista muestra sus avances con la batería, pues está recibiendo clases para aprender a tocar ese instrumento.

En ese momento, sus compañeros han comenzado a preguntarle por detalles sobre esas clases y, sobre todo, por detalles del profesor, según recoge huffingtonpost

Morgade se ha ruborizado y se ha resistido a ofrecer esos detalles, lo que ha hecho que Pedroche se viniese arriba y comenzase a gritar:

La mesa de #Zapeando1192 esta llena de TALENTO 🤗 y @ana_morgade está aprendiendo a tocar la bateria 🥁: "Es mi tercera clase y me da clase el mejor profe del mundo😍"

-@CristiPedroche: "¡Ay que se ha enamorado de un músico! 🥰

¿LOVE IS IN THE AIR? 😂 pic.twitter.com/aVR1LUswj9