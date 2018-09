Purga en RTVE: Raquel Martínez rompe tímidamente el silencio y lamenta su nueva situación en TVE

Tiempos de purga en RTVE, donde la 'masacre' de profesionales no tiene parangón.

Deben estar los dirigentes del PP, sobre todo la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, Carmen Martínez de Castro y los del anterior equipo, con una cara de tontos hasta el suelo, viendo la 'carniceria' ( ¿Dónde está Ana Pastor clamando a gritos por los purgados de RTVE como lo hacía cuando la purgaron a ella?).

Ellos, que enchufaron a incompetentes como José Antonio Gundín o Alfonso Nasarre, pero dejaron en los puestos clave de la estructura informativa a casi todos los que había colocado el PSOE, no deben dar crédito todavía a la 'limpia' que están ejecutando los nuevos dueños del ente (El sectario doble rasero de El País con RTVE: cuando gobierna el PP, se llama 'purga' pero si gobierna Sánchez, es 'relevo').

Raquel Martínez, una de la víctimas', presentará este fin de semana su último Telediario en TVE.

El pasado martes conocíamos que la periodista había sido relegada de su puesto por la nueva dirección de Informativos (Sigue la 'purga soviética' en RTVE: Echan a Jesús Alvarez de los deportes del Telediario 2).

Y fue ella misma quien confirmó publicamente su nuevo destino:

Cierto. Me colocan donde empecé hace 12 años: @24h_tve fin de semana. Y trabajaré junto a un #GranEquipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el @telediario_tve cerrando temporada... Nos vemos? #changes #NewLife pic.twitter.com/K1LqcKmChZ — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 30 de agosto de 2018

Desde el anuncio de su marcha hasta la confirmación de su regreso al Canal 24 Horas, Raquel Martínez accedió a responder con timidez tanto a sus seguidores como a sus 'haters':

Me voy con la cabeza bien alta de haber formado parte del equipo que ha conseguido que TVE tenga al menos un TD líder de audiencia en su franja horaria. Un honor y un placer. Seguiré trabajando por hacer bien mi trabajo, me pongan donde me pongan #Gracias #ProfesionalidadAnteTodo — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 28 de agosto de 2018

Salta a la vista que tien un cabreo de cuidado con el 'soviet de RTVE', por haberla liquidado.

Cuando un tuitero le echa en cara que se tanto ella como el resto de purgados se están dejando conducir como ovejas al matadero, sin atreverse siquiera a levantar la voz, Raquel replica en Twitter: