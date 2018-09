'Telecinco': Toñi Moreno se emociona hasta las lágrimas al recordar a su padre

Amor de hija y mucha nostalgia. No es la primera vez que Carlos Sobera comparte plató con Toñi Moreno, ya la entrevistó en una ocasión cuando la presentadora se sentó en el sillón de los invitados.

Pues bien, ahora la andaluza ha acudido a Volverte a ver pero esta vez para dar una sorpresa muy especial.

Pepi, Elisabeth y Natalia (abuela, madre y nieta) están pasando por un mal momento y Toñi no ha dudado en aportar su granito de arena para que estén más contentas.

Pero sin duda el momento más emotivo ha llegado cuando la presentadora ha recordado a su padre fallecido:

"Desde que pierdes a alguien que te importa cambia tu escala de valores, ya solo pides salud y que los tuyos estén bien. Yo he tenido momentos en los que en lo profesional me iba fatal pero tenía a mi padre, ahora las cosas en el trabajo me van bien pero no tengo a mi padre, me cambiaría por la de antes".