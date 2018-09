'La Tele de Pedro y Pablo': Los informativos pierden el liderazgo por primera vez en 22 meses

No va a quedar ni uno. Y nada de 'recolocación' o 'ajuste'. Se van todos al basurero (¿Dónde está Ana Pastor clamando a gritos por los purgados de RTVE como lo hacía cuando la purgaron a ella?).

No hay esperanza de que los pardillos del PP aprendan, porque de esto de la comunicación y el pèriodismo saben poco, pero deben estar algunos dirigentes populares, sobre todo la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, Carmen Martínez de Castro y los del anterior equipo, con una cara de tontos hasta el suelo, viendo la 'masacre' en RTVE (Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, periodistas masajistas y la purga soviética de RTVE).

Ellos, que enchufaron a incompetentes como José Antonio Gundín o Alfonso Nasarre, pero dejaron en los puestos clave de la estructura informativa a casi todos los que había colocado el PSOE, no deben dar crédito todavía a la 'limpia' que están haciendo los nuevos dueños del ente (El sectario doble rasero de El País con RTVE: cuando gobierna el PP, se llama 'purga' pero si gobierna Sánchez, es 'relevo').

El 'soviet' socialista-podemita, parapetado detras de la veterana Rosa María Mateo, lleva aproximadamente cuatro semana dedicado a un exhaustiva, radical y despiada 'purga' de la parrilla de la cadenay este mes de 'limpieza étnica' se ha emmpezado a notar en la audiencia (La 'soviética' Rosa María Mateo toma a la audiencia por imbécil y censura en 'Informe Semanal' una pieza sobre Sánchez).

En octubre de 2016, los informativos de Telecinco fueron líderes por delante de los de Televisión Española. La diferencia fue mínima, de 15.000 espectadores, lo que se considera un empate técnico, pero en todo caso fue la última vez que los telediarios de la cadena pública -la suma de espectadores de La 1 y el canal 24 Horas- se dejaban vencer en la batalla por la audiencia.

Hasta este mes de agosto, como explica Federico Marín Bellón en 'ABC'. Este 1 de septiembre de 2018 se conocieron los datos de Kantar Media y el mes pasado fue Antena 3 la que se adelantó, también con 15.000 espectadores de ventaja (y seis décimas de cuota de pantalla).

Sin el apoyo del canal de noticias, la ventaja de la cadena de Atresmedia sobre La 1 fue aún mayor, de casi 100.000 espectadores.

La pérdida del liderazgo coincide con la entrada en la corporación pública de Rosa María Mateo como administradora única. La periodista ha impulsado en el mes que lleva en el cargo, en teoría de carácter provisional, decenas de cambios, muchos de ellos en puestos de relevancia.

Mateo regirá en solitario el destino de RTVE hasta que se nombre un nuevo consejo de administración por concurso público, lo que no ocurrirá previsiblemente antes de octubre.

Una de sus primeras decisiones, que se daba por descontada, fue destituir como director de Informativos a José Antonio Álvarez Gundín, quien fue sustituido por Begoña Alegría (El nefasto legado que deja Gundín en TVE: una redacción radical y podemizada lista para hacerle la campaña a Sánchez).

Sorprendió más la catarata de ceses que se produjeron en las últimas semanas, sobre todo teniendo en cuenta que la dirección de RTVE era de carácter temporal, mientras culminaba un proceso de renovación que supuestamente busca el consenso.

Efectos pendientes

No todos los cambios han tenido efecto en agosto, sin embargo. Los últimos ceses se tendrán que notar (para bien o para mal) a partir de septiembre. Este mismo fin de semana se despide de los espectadores Raquel Martínez, que junto con Pedro Carreño (uno de los primeros en caer) presentaba los informativos más exitosos de TVE, líderes indiscutibles los sábados y domingos.

La presentadora comentaba hace unos días en Twitter su situación:

Me voy con la cabeza bien alta de haber formado parte del equipo que ha conseguido que TVE tenga al menos un TD líder de audiencia en su franja horaria. Un honor y un placer. Seguiré trabajando por hacer bien mi trabajo, me pongan donde me pongan #Gracias #ProfesionalidadAnteTodo