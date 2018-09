Marhuenda pone al rojo vivo el plató de laSexta con un soberano palo al antifranquista Sardá: "¡Mentecato!"

Antifranquismo en vena. 'laSexta Noche', con el retorno de Iñaki López al plató del programa sabatino de laSexta, siguió el 1 de septiembre de 2018 con el serial de Franco y el Valle de los Caídos.

Dos bandos perfectamente definidos y, como ya viene siendo habitual, un rifirrafe entre un Sardá que a veces se cree que sigue en 'Crónicas Marcianas' y un Francisco Marhuenda, director de La Razón, que aprovechó para darle un buen repasito histórico a su oponente en la tertulia del segundo canal de Atresmedia.

Marhuenda era claro a la hora de hablar de Franco:

A mí me repugna por igual cualquier dictador. A mí no me van a tener que dar lecciones sobre eso.