'LaSexta Noche': Bronca barriobajera entre un pensionista y varios tertulianos

Es la esencia del negocio televisivo, porque los ingresos publicitarios dependen de la audiencia y esta sube cuando hay bronca, como dejan patente a diario Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' y productor afines.

Pues en La Sexta Noche, que es una especie de 'Sávame Deluxe de la Política', también juegan a eso.

Y este 1 de septiembre de 2018, como todos los sábados, no dieron una buena ración .

En este caso, el 'momento tenso' de la nopche lo protagonizó un pensionista, Lázaro Sola, quien tuvo un durísimo enfrentamiento con el economista Gonzalo Bernardos y con Eduardo Inda.

Sola, que es un tipo muy suelto, reprochó a Bernardos que quisiera "cebarse" con él por ir a defender la causa de los pensionistas.

El economista le había tildado de "poco solidario" por querer cobrar una pensión sin haber cotizado durante su vida laboral, ya que el pensionista había contado que durante su trayectoria le habían pagado muchas veces en dinero negro.

"Yo he cotizado 50 años, ¿no tengo derecho a una pensión? ¿No habrá sido el golfo del patrón mío, que no pagaba ese dinero que me pagaba a mí en negro y él era el que no pagaba los impuestos? ¿Qué coño me está usted a mí diciendo?".

El tono y las formas de Sola, ayudadas por el regidor del plató que dirige las reacciones 'espontaneas' del personal, levantaron el aplauso del público.

El pensionista, cada vez más crecido, reprochó con bastantes malos modos al economista su actitud hacia él, según recoge Pablo Machuca en huffingtonpost:

"Yo cuando vengo aquí vengo a hablar de pensiones, no de mi problema. Y usted parece que se ha querido cebar conmigo. Y le voy a decir una cosa, en este país, ¿qué pasa? Yo soy pensionista, tengo 77 años, no soy tonto, no soy imbécil, no soy un gilipollas. Sé lo que me digo, sé lo que me hago y usted se ha querido poner una banderita a mi costa y no lo va a conseguir porque no se lo voy a consentir. Usted, si quiere igualdad de condiciones, hable con su colega que le tiene ahí, en vez de hablar conmigo".

Iñaki López recibió por el pinganillo órdenes desde control para que entrase en el tema y a favor del pensionista y lo hizo soltando una obviedad bastante mema:

"Hay empresarios que se han aprovechado de la falta de conocimiento de algunos empleados".

Este comentario soliviantó a Eduardo Inda, quien se tiró al ruedo sin que le hubieran dado la palabra:

"Si le han pagado en negro, se va a Inspección de Trabajo y denuncia al empresario golfo".

Palabras que tuvieron la siguiente respuesta del pensionista, visiblemente enojado con lo que acababa de escuchar:

"¡En los 60 ibas tú! ¡Más vale que pagues el dinero de tus hijos para que coman!".

"¡A tu madre!", contestó el periodista, a quien sus rivales políticos y sobre todo desde Podemos han restregado siempre que han podido sus desavenencias con su exmujer.

López, cursi como un repollo con lazo, hizo que trataba de calmar los ánimos.

"Por favor, por favor, no, no, no, no vamos a entrar en alusiones personales", dijo el presentador.

Y al estilo 'Salvame', zanajaron el rifirrafe con unas disculpas de Sola.