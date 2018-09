Javier Nart explota ante la radical Marta Nebot por venderle su versión de la memoria histórica: "¡Y a mí que me cuentas!"

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos sigue copando la actualidad política y sigue dando un verano glorioso a Telecinco y su 'Ya es mediodía', aupado gracias a la figura de Pilar Gutiérrez, la franquista más famosa de España. La franquista de Telecinco y la radical Fallarás chocan frontalmente otra vez: "¡Qué traumas personales tiene usted!"

Son muchas las jornadas en las que el programa de Sonsoles Ónega ha tirado de esta portavoz de 'Movimiento por España' que defiende una postura de lo más impopular de forma vehemente, y no iba a ser diferente en este 3 de septiembre de 2018. Además, poco a poco a Pilar Gutiérrez le han ido introduciendo elementos de discordia para generar más pasiones... Ya la tuvo con Mayka Navarro, con Fallarás, y en esta ocasión en Telecinco buscaron la gresca con el eurodiputado de Ciudadanos y muy conocido en televisión, Javier Nart. Insinúan que 'Barbijaputa' es en realidad la periodista Marta Nebot y la feminazi de Escolar estalla: "¡Gentuza! ¡sinvergüenzas!"

Lo que pasa es que no contaba Pilar Gutiérrez con que Marta Nebot quiere ser la nueva Fallarás, y no hace más que discursos grandilocuentes que firmaría cualquier podemita para tratar de llamar la atención. Por esto, al final, todo se convirtió en una bronca a tres o incluso más en 'Ya es mediodía':

Marta Nebot : Pero usted sabe que está habiendo contactos sobre eso. ¡Pero no puede pedir que sean discretos y luego criticar que sean discretos!

Javier Nart : ¡Y a mí qué me cuenta! Para sacar un cuerpo de un cementerio que está bajo la autoridad de la Iglesia, hay que contar con ellos porque hay unos acuerdos con la Santa Sede. Y Zapatero en su Ley de Memoria Histórica se dio cuenta de eso.

Marta Nebot : Mire, yo creo que usted, una persona a la que yo respeto, va a reconocer que tenemos lagunas históricas en este país. La fundación Franco custodia 25.000 documentos que son historia de este país y que ningún gobierno ha reclamado... Ocurriendo cosas como estas, dígame... Porque a mí me cuesta mucho estar calmada con esta historia... Hay una deuda pendiente indiscutible con la gente de la Asociación de la Memoria Histórica. Y yo creo que en eso usted también está de acuerdo. Y no puede ser que lo acabemos convirtiendo todo en batalla política. Y que todo el asunto sea porque se hace por decreto-ley cuando el PP aprobó 73 decretos-ley con mayoría absoluta.

Después de esto, se refirió Nart a la franquista Pilar Gutiérrez. El discurso de Javier Nart en la Eurocámara que deja tiritando a Sánchez por cuenta del 'Aquarius':

La historia está para no repetirla. Reivindicar una de las dos españas enfrentándola a la otra es lamentable. [...] Yo con esta señora [Pilar Gutiérrez] no tengo nada que hablar. Lo que sí quería decir es que [por Marta Nebot] cuánto antifranquista hay ahora que entonces no los encontré.