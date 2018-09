Pérez-Reverte reconoce que lo de la nueva TVE es una carnicería: "Conozco bien esa casa y sé que la purga es costumbre habitual de toda la vida"

"Conozco bien TVE desde 1985 y sé que la purga es costumbre habitual de toda la vida. Unos y otros la aplican con cada cambio de gobierno".

El escritor Arturo Pérez-Reverte 'rectificó' su posición y acabó reconociéndole al tuitero @pabejas que la 'carnicería profesional' que se vive estos días en el ente público debería verse como algo habitual y no como una situación excepcional.--'Revolución en RTVE': Promueven un Manifiesto por la Libertad ante la purga soviética--

Pero se ponga como se ponga él o los adalides de la libertad de expresión, purga al fin y al cabo.

Y es que un primer momento, el que fuera corresponsal de guerra de Televisión Española parecía haberse mostrado encantado con los cambios que la administración de Rosa María Mateo había llevado a cabo.

El tuitero @pabejas no compartía su visión amable sobre el nombramiento de Carlos Franganillo, que a partir de esta temporada tendrá un telediario a su cargo, lo que llevó a Reverte a un exabrupto: "Francamente, señor, me importa un pimiento lo que usted dude".

Como el destinatario de esta respuesta no se cortó, Reverte acabó por envainársela y lo que es más importante, reconociendo que lo que está ocurriendo en la televisión publica tras la llegada al poder de los socialistas de Pedro Sánchez con el apoyo de Pablo Iglesias es una masacre en toda regla.

Estimado señor, su opinión no me importaba un pimiento porque usted no sea nadie, que estoy seguro es muchas cosas mejores que yo, sino porque conozco bien TVE desde 1985 y sé que la purga es costumbre habitual de toda la vida. Unos y otros la aplican con cada cambio de gobierno.