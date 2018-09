¿Se ha olvidado el PSOE de cómo le pagaban a la familia Martínez Bordiú por hacer el bobo en TVE y laSexta de ZP?

Varios chistes circulan en las redes ante la que ha sido una de las fijaciones mediáticas del verano, chistes con frases del tipo: "Qué raro, un día sin que las teles hablen de Franco, al final va a parecer que ha muerto".

Lo lamentable es ver a tanto ignorante y ceporro diciendo que "por fin" se puede hablar del tema del franquismo y romper el tabú y el silencio en televisión. ¡Cuánta estupidez!

Un simple vistazo a las videotecas revela debates abiertos sobre esos temas en 1979, en 1980, en 1984, en 1986, en 1990, en 1994, en 1997, en 2003 o en 2008. Y en todos ellos se hablaba sin tapujos ni mordazas sobre el tema, los crímenes de la dictadura y con protagonistas de las dos España.

La diferencia es que en aquellos programas se hablaba en clave de historia y no en clave de revancha ni ajustes de cuentas y que en aquellos espacios participaba gente de cierto nivel.

Para muestra un botón: ¿Cómo se puede comparar aquellos debates - tensos pero lúcidos - emitidos en su día por televisión sobre el franquismo de Alfonso Guerra vs Fernández de la Mora, de Fusi vs Cierva, de Gutiérrez Cano vs Mohedano, de Sánchez Bella vs Aguilar o de Santiago Carrillo vs Gil Robles por poner cinco ejemplos comentados en su día, con los actuales shows de ese par de frikis artificiales que responden a los nombres de Pilar Gutiérrez y Cristina Fallarás? (Dos opinadoras que berrean con unas formas que las descartarían para ejercer de payasas por sobreactuar demasiado).

Y luego están los de La Sexta en uno de cuyos programas recientes se arremetía contra la familia Franco diciendo que ya bastantes años se les había soportado como para que ahora se les hiciera caso. Y tiene gracia que eso lo diga precisamente La Sexta.

Porque en realidad uno de los lugares donde probablemente muchos españoles soportaron a la familia Franco Martínez Bordiú bastante más de lo que hubieran querido fue en las televisiones, porque directivos de televisión se dedicaban a llevarles a sus programas de televisión.

Por ejemplo Antonio García Ferreras en los inicios de La Sexta, de la que ya era director por entonces, le dio un reality a Pocholo Martínez Bordiú - que se titulaba "Pocholo 007" - para que los espectadores le vieran ganar dinero a costa de hacer el moñas y de vivir de gorra por Ibiza por cuenta de Ferreras y José Miguel Contreras.

¿En base a qué le daba La Sexta tal honor al tal Pocholo si no era por ser de la familia que era? Xavier Sardá, tertuliano actual de La Sexta, también sabe del tema, puesto que él también le doró el riñón unas cuantas veces para que fuera a sus programas nocturnos, lo que valió un artículo ingenioso de Iñaki Ezquerra preguntándose cuándo ‘nos libraríamos de esa familia'.

Por aquella misma época en la TVE zapateriana de Carmen Caffarel -en la que tanto influían, precisamente, los mismos Ferreras y Contreras- le dieron otro pastizal a otra de la familia, Carmen Martínez Bordiú, por fingir que bailaba en el show ‘MQB'.

Es verdad que en aquella ocasión era dinero público, pero no es menos cierto que, al existir aún la publicidad en TVE (que absurdamente el Gobierno ZP fumigó) y dado que aquel ‘MQB' tuvo mucha audiencia, lo mismo hasta aquella emisión tuvo ganancias, cosa que, por desgracia para La Sexta no ocurrió con aquel ‘Pocholo 007', que fue un fiasco para todos (salvo para su protagonista, claro).