Alfred confiesa que "OT' fue solo un instrumento para conseguir lo que quería

Alfred García ya ha despegado en su carrera en solitario tras su paso por Operación Triunfo y Eurovisión. El catalán se encuentra de promoción con su disco 1016 (que aún no está a la venta) y este viernes El Periódico publicó una entrevista en la que el extriunfito desvela lo que pretendía al participar en el talent de TVE y cómo ha conseguido salirse con la suya: el éxito a nivel nacional, según recoge Marina Prats en huffingtonpost.

"Mi paso por OT fue solo una consecuencia de que yo quería darme a conocer como compositor y músico. Le estoy muy agradecido al programa porque me dio una oportunidad grande, pero para mí fue solo un instrumento para conseguir lo que yo quería", señala el cantante que, aunque recalca que su paso por el programa fue solo una forma de lograr la repercusión a nivel nacional, dice sentirse "bendecido" tras conseguir la fama.

"He hecho estrategias de marketing que nadie pensaría que un niño de 21 años podía hacer. Y todo el mundo venga, 'esto es de verdad o de mentira'. He aprovechado para dar a conocer mi figura y mi arte", detalla el catalán en la entrevista, dejando entrever que muchas de las acciones en su paso por la Academia han sido para hacerse con el beneplácito del gran público. Sin embargo, no quiere revelar ninguna.

A pesar de estas confesiones, el catalán niega que haga show business y habla de la música como algo "espiritual" y "puro". "Todo mi trabajo tiene como base canciones y solo canciones. Y son puras. Todo es verdad", indica. "El entretenimiento es hacer algo para que lo consuma un público. La música se ha de vivir y no consumir. Consumo es una palabra muy fea".

La fecha de publicación del primer trabajo de Alfred aún se desconoce, aunque sí que tiene previstos algunos conciertos de promoción como el del 29 de septiembre en las Fiestas Mayores de su ciudad natal El Prat del Llobregat.

VÍDEO DESTACADO: Alfred obligado a explicarse tras su “insulto a España”: "Amaia y yo estamos a muerte con España"