El 'boca a boca' de Dani Mateo a Franco entierra a laSexta y resucita al justiciero Rufián

Fue un espectáculo patético donde caben todo tipo de adjetivos descalificativos, y no sería de extrañar que la Justicia les diera otro disgusto a Wyoming y compañía a cuenta de lo mismo: el Valle de los Caídos. ( 'Don Piso' Wyoming arranca fuerte en laSexta: "Solo los que viven en Narnia hablan de Golpe de Estado en Cataluña").



Muchos espectadores no daban crédito con lo que estaba sucediendo este lunes 3 de septiembre de 2018 en 'El Intermedio', con la exhumación del dictador del Valle de los Caídos como principal escaleta por donde bajaron, no solo en credibilidad, sino en en muchos peldaños en cuanto a audiencia: mientras 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3 con Penélope Cruz como invitada, se saldaba con un 15.5% de cuota y 2.416.000 espectadores , La Sexta hacía un 9.3% y 1.418.000. Por encima de los dos 'The Good Doctor' en Telecinco, que registró un 19.1% y 3.056.000.

Se se ofrecieron a acoger los restos cuando le saquen del Valle de los Caídos y Dani Mateo hasta le hizo el "boca a boca" al dictador para reconciliarse con él:

"Hemos decidido albergar temporalmente el cadáver embalsamado de Francisco Franco",

afirmó el presentador de El Intermedio, entre otras lindezas:

"Caudillo, cuánto tiempo sin verle. Más de 40 años. Y si le soy sincero, se conserva usted muy bien. A ver, cuál es su secreto, dígamelo. ¡Lo sabía, la baba de caracol! Si es que no tiene ni patas de gallo. Bueno, en su caso serían patas de águila imperial. Generalísimo, creo que va a estar usted muy a gusto aquí, en el nuevo plató. Se encuentra en un polígono alrededor de algo que siempre le ha gustado mucho, ¡cunetas!".

A todo esto, renace ahora de sus cenizas en Twitter y a renglón seguido el diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha publicado un tuit advirtiendo al programa de que su último sketch de este lunes sobre Franco y su cadáver no va a terminar de ser muy bien recibido por la justicia.

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de septiembre de 2018