Losantos le mete un buen viaje a Piqueras: "Ha estado a punto de ir a la incubadora a entrevistar a los bebés de Iglesias"

Nadie como Pedro Piqueras para dar una relajante entrevista masaje. Ni una pregunta incómoda ni un mal gesto. Y además, como no se informa ni se estudia los datos, el entrevistado le puede vender humo que él no se entera. Piqueras sabe que su papel es no incomodar al entrevistador, sobre todo, si se llama Pablo Iglesias.

En los Informativos de Telecinco, Piqueras se ha mostrado muy maternal con Iglesias tras tener que estar de baja dos meses junto a Irene Montero para cuidar a sus dos hijos prematuros.

El líder de Podemos ha querido agradecer a los profesionales de la sanidad pública en general, y del Hospital Gregorio Marañón en particular, por los cuidados que han recibido Leo y Manuel: "Por suerte, en este país, las madres y padres de niños prematuros tenemos la suerte de contar con los mejores profesionales".

También, sobre el apoyo recibido estos meses, ha indicado que "desde la izquierda abertzale hasta el PP sólo hemos recibido muestras de cariño. El jefe del Estado se puso en contacto conmigo y transmitió su cariño, como la reina. Aunque seamos republicanos tenemos que agradecer a todas las fuerzas políticas y pedirles que estemos todos comprometidos con lo mejor de nuestro país, que es la sanidad pública".

Federico Jiménez Losantos le ha pegado en esRadio un buen viaje a Piqueras por no meter en apuros a Iglesias:

"Ha estado a punto de ir a la incubadora a entrevistar a los bebés e Pablo e Irene"