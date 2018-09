Monedero vuelve a lanzar todo su odio contra la COPE y se lleva una tremenda respuesta cortante de uno de sus presentadores

El curso político reaparece con Pablo Iglesias regresando a la primera línea, y eso supone que los podemitas, en los últimos meses muy perdidos guiados solo por un pésimo Echenique, vuelven a tener un líder al que apoyar. Juan Carlos Monedero reniega de la SER por socialista e invita a la audiencia podemita a sintonizar con la recién asaltada RNE.

De modo que también quiso volver a la tele Juan Carlos Monedero este 4 de septiembre de 2018, lo hizo en Telecinco en 'El Programa del verano', y allí dijo las bobadas a las que acostumbra siempre, pero en esta ocasión también cargó contra la Iglesias, contra la Cadena COPE y por extensión, contra el presentador de la misma emisora que tenía justo enfrente. Un rabioso Monedero revienta con el fiasco de RTVE en el Congreso y exige acabar con el voto secreto.

José Luis Pérez, director de informativos de esta emisora de radio, no pudo tolerar las ofensas del podemita, máxime si de financiación o asuntos fiscales se trata:

Monedero: Lo que no puede ser es que la Iglesia se ahorre dinero por no pagar el IBI y luego se lo gaste en la COPE y 13TV para sembrar odio en la discusión.

José Luis Pérez: ¡Repásate las cuentas, Monedero!

Monedero: ¡Yo entiendo que a ti te afecte!

José Luis Pérez: No, no, es que la COPE no tiene nada que ver. En términos económicos es una empresa: Radio Popular S.A.

Monedero: ¿Que no tiene nada que ver con la Iglesia?

José Luis Pérez: Sí, sí, es la propietaria. ¿Pero entiendes lo que significa S.A.? Sociedad Anónima.

Monedero: Ah, que la Iglesia tiene empresas... Claro, ¡y en Italia tiene hasta empresas vinculadas a la mafia!



José Luis Pérez: ¿Pero de verdad quieres que hablemos de financiación sospechosa precisamente tú, Monedero? Porque no hay ninguna duda sobre la financiación de la Iglesia en España y sin embargo de Podemos tenemos unas pocas...

Monedero: ¿Ah sí? ¡Las que crean la COPE y 13TV con el dinero de todos!