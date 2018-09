Un colectivo feminista de RTVE se lleva el zasca de su vida por alabar que ahora Fortes lleve tertulianas

Mujeres RTVE es según se autodefinen en Twitter como un "movimiento amplio y acogedor al que puede sumarse todo aquel que apueste por una RTVE con perspectiva de género, de calidad e independiente. De todos".

Este colectivo es nada menos que el que inventó los 'Viernes Negros' y la cuenta oficial en Twitter la llevaba hasta hace poco tiempo la actual directora de informativos Begoña Alegría.

En Twitter, donde dan bastante la tabarra, han celebrado que hoy en la tertulia de 'El Lechero' Xabier Fortes la mesa estuviera completa en su totalidad por mujeres.

Desayunar viendo en la tele pública una tertulia con 4 mujeres (Alejandra Clements, Carmen Ramírez de Ganuza, Nativel Preciado e

Inmaculada Sánchez) ya es posible. #AlgoEstáCambiando Bravo por los @Desayunos_tve 💜 pic.twitter.com/L2zkRKuWV3 — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 4 de septiembre de 2018

¡Bravo por los desayunos de Fortes! Hasta María Escario retuiteó desde la cuenta oficial de comunicación de RTVE este tuit que resultó ser falso.

Lástima que a estas feministas de viernes negro se les olvidó que en las tertulias de Sergio Martín, el presentador anterior a los Desayunos de TVE, los martes ya había una mesa de mujeres, como recordó una tertuliana.

Cierto. La temporada pasada con @SergioMartinTVE la mesa de los martes era SIEMPRE de mujeres — May Mariño (@MAYANTOXO) 4 de septiembre de 2018

Un detalle que se les pasó por alto a las aguerridas feministas, a las que por cierto, la eliminación del espacio 'Amigas y conocidas' en el que solo participaban mujeres no les ha provocado ningún cargo de conciencia. Quizá porque el tema no es que fueran mujeres, sino porque no eran de su cuerda.