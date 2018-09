Acude a 'First Dates' en busca de una mujer poco femenina y le citan con una maciza mulata

Luca, un peluquero italiano de 34 años que vive entre Ibiza y Barcelona, acudió a First Dates en busca de una mujer peculiar, con cuerpo andrógino y, en general, no demasiado femenina.

En el restaurante del amor de Cuatro le estaba esperando Ramona, una espectacular modelo y artista barcelonesa de 24 años, "mulatita, con tatuajes y alta":

"Siempre llamo la atención, es cierto, pero no de la manera que yo quiero".

Así protestaba la chica, quien se definía a sí misma como "un pasatiempo para todos los hombres con quienes he estado, una meta que cumplir".

"En el amor me ha ido mal. Busco conexión con los hombres, que sean mis amigos, seguros de sí mismos, que no tengan miedo de mostrar sus sentimientos", explicó Ramona.

Cuando Luca y Ramona se vieron, sendas sonrisas de oreja a oreja se dibujaron en sus caras:

"La primera impresión es buena porque le he visto alternativo, con tatuajes y personalidad".

Eso reconoció ante la cámara Ramona, según recoge huffingtonpost.

Ambos comenzaron a conocerse y a conectar pronto. Ella era personal shopper en una tienda muy especial de ropa en Barcelona; él era un artista del cabello desde los 16 años y había bailado de go go; ella no comía carne y él estaba intentando dejarlo; ambos estaban tatuados y, curiosamente, los dos adoraban a las sirenas.

Ambos eran especiales, casi únicos en su especie, pero aparentemente compatibles:

"Ha superado mis expectativas, me ha sorprendido. No pensaba que encontraseis a alguien de mi altura y me habéis dejado en blanco".

Eso confesaba el chaval ante la cámara, aún en estado de shock por su buena fortuna.

Pero cuando parecía que la energía no podía fluir mejor entre ambos, llegó el bajón:

- Ramona. Por qué has decidido venir a First Dates... ¿Qué te pasa en el amor? - Luca. Tuve una ruptura hace unos añitos y sentí que tenía ganas de conocerme a mí, buscarme a mí... y empecé a mirarme adentro y bien... Estoy en una época abierto... - Ramona. ¿Tú has estado con chicos? - Luca. Sí. - Ramona. Lo sabía. A mí me gustan los tíos.

"Cuando le dije la verdad algo cambió en su cara", explicó el chico ante la cámara, conocedor de que la cita había chocado, quizás, contra un iceberg.

- Luca. ¿Y qué te parece eso? - Ramona. Un mundo demasiado abierto para mí. - Luca. Y a nivel íntimo qué te gusta... - Ramona. Prefiero guardármelo. - Luca. A mí me llena que se comparta cómo se siente, ahí se crea una base.

Y la sentencia final confirmó los peores augurios. Luca seguía encantado con Ramona:

"Sí tendría una segunda cita porque creo que podríamos hablar más".

Pero la chica pensó que no estaban hechos el uno para el otro: