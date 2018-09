Audiencias: La papada de Carmen Borrego no alimenta a 'Las Campos' que tocan fondo con 8,5%

Lo acadabrante de Paolo Vasile, el capo italiano que manda en Mediaset, es que se las arregla una y otra cez para mojarles la oreja a Silvio González, Mauricio Casals, Javier Bardají y todos los estirados directivos de Atresmedia.

No hay día en que no se la meta doblada en audiencia y cuando no es con un programa es con otro, pero ha conseguido Vasile casi sin excepción, que Telecinco supere a Antena 3.

Lo consiguió otra vez este 4 de septiembre de 2018 y como menos se esperaba.

Telecinco optó por el access prime time de la cadena para estrenar la nueva entrega de Las Campos y la jugada no le salió nada bien.

El reality pinchó registrando un pobre 8,5% de share (mínimo histórico de share) frente a El Hormiguero (14,6%) y Desafía tu mente, que sube en su segunda entrega en La 1 a un 9,8%.

Por la mañana, el Más desayunos del sectario Xabier Fortes volvió a indigestarse a la audiencia y a pesar de subir dos puntos en La 1, se quedó en un raquítico 7.1% de share.

Alfonso Arús también crece levemente en La Sexta a un 6,1% y 5,9% en sus dos tramos de emisión.

En la tarde, ¡Boom! sigue imparable. Lidera su franja con un gran 18,3%, récord de temporada y su segundo mejor dato histórico.

Telecinco

Las Campos: Chile: 8.5% y 1.325.000

8.5% y 1.325.000 Cine 5 estrellas: Cenicienta: 13.7% y 1.749.000

Antena 3

El Hormiguero: Olivia Munn y Boyd Holbrook: 14.6% y 2.212.000

Olivia Munn y Boyd Holbrook: 14.6% y 2.212.000 Cine: Indiana Jones y la última cruzada: 12.4% y 1.342.000

La 1

Desafía tu mente: Brain games : 7.2% y 1.121.000

: 7.2% y 1.121.000 Desafía tu mente: Brain games : 9.8% y 1.563.000

: 9.8% y 1.563.000 Sabuesos: 9.7% y 1.339.000

Cuatro

First Dates: 7.8% y 1.154.000

7.8% y 1.154.000 Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition (estreno): 9.3% y 1.334.000

La Sexta

El Intermedio: 9.9% y 1.479.000

9.9% y 1.479.000 Cine: Stigmata: 5.7% y 714.000

La 2

Historia de nuestro cine: Tu novia está loca: 2.2% y 331.000 ()

AUDIENCIAS COMPLETAS, MARTES 4 DE SEPTIEMBRE.