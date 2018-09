¡Ferreras, vuelve ya! María Llapart enloquece protagonizando un exaltado discurso proseparatista: "¡Tienen mayoría social para el derecho a decidir!"

Cabía esperar algunas dudas en la forma en que María Llapart conduciría 'Al Rojo Vivo'. Como poco, que parecería más fresca y menos trascendental que su jefe y titular, Ferreras, así como que conseguiría rebajar ese tono siempre tan plomizo del director de laSexta.

María Llapart cumplió con estos presagios pero además les añadió el de hacer un programa de feminismo radical, tolerante con el independentismo y más escorado a la izquierda que la propia línea habitual de la cadena verde, que ya es decir.

Pero este 5 de septiembre de 2018, cuando seguramente los días de Llapart al frente del programa agonizan ante la presumible vuelta de Ferreras, la presentadora sustituta se vino muy arriba en toda una declaración de intenciones, abroncando a sus tertulianos con un discurso al que solo le faltaba estar precedido por un enorme lazo amarillo de esos del odio a España:

Un momento, quiero aclarar una cosa que me parece importante: hay mayoría parlamentaria que defiende en el Parlament el derecho a decidir, y hay mayoría social, porque estoy aquí con la calculadora y los datos son los que son. El 56,68% de los catalanes que acudieron a las urnas en 2015 votó a partidos que defienden el derecho a decidir. No hablo de la independencia, porque lo que ayer Torra pidió fue un referéndum sobre la independencia. Esto es así, son los datos. Hay mayoría social y parlamentaria.

Como ya se iba a quedar tan a gusto Llapart con su monólogo proseparatista, saltó Antonio Pérez Henares 'Chani' a meterle un rejón feroz:

El derecho a decidir es eso que nos han colado. Aquí en esta nación hay una Constitución y 47 millones de españoles lograron algo importantísimo, el derecho a decidir, la soberanía popular, en el año 78. Ese derecho a decidir es el real del conjunto de la nación española, de todos los españoles sobre todo lo que respecta a España. Yo no sé tú, pero yo no, estoy dispuesto a que nadie me quite la soberanía ni el derecho a decidir sobre ello.