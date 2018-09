Fortes se pone chulo y en vez de rectificar, culpa al directo y a la situación "de ruido y furia" para justificar su cagada con Rivera

El vídeo, que publicó a primera hora de la tarde del 4 de septiembre de 2018 Periodista Digital, se expandió de manera total por las redes sociales.--'El Lechero' Xabier Fortes se lleva el premio gordo tras pasearse por laSexta insultando a compañeros de TVE--

Xabier Fortes, nuevo director de 'Los Desayunos', colocaba a Cataluña a la misma altura de España en términos políticos y comparaba ambas entidades como "dos países".--Ana Blanco y Pilar García Muñiz dejan con el culo al aire a 'El Lechero' Fortes: "¿Manipulación? Habría que preguntárselo a él"--

Sucedió durante una entrevista con el líder de Ciudadanos Albert Rivera. Las imágenes no dejan lugar a las dudas y el periodista de TVE, una casa que está otra vez en el punto de mira por la entrada de PSOE y Podemos y la consiguiente purga de periodistas no afines, fue ampliamente criticado.--RTVE: El segundo 'desayuno' del lechero Xabier Fortes se les indigesta a los del soviet PSOE-Podemos--

Los ecos de estas críticas debieron llegar a oídos del propio Fortes, que lejos de disculparse, se puso gallito en Twitter y sacó pecho.--La maquinaria de Vertele, siguiendo indicaciones de su jefe Escolar, echa el resto para ocultar el castañazo que se ha metido 'El Lechero' Fortes en su debut--

Qué tiernos los Trolls que me han salido:))) Incluso aunque el rigor, la verdad y el contexto les de igual a la hora de difamar. Qué tiernos:)))

Este 5 de septiembre de 2018 se lo ha debido pensar mejor y ha decidido empezar el programa matizando sus palabras. Pero Fortes, que desde su nombramiento cuenta con el beneplácito de toda la maquinaria de la izquierda mediática, lejos de rectificar y de disculparse, ha aludido a la tensión que vive el país para justificarse.--Un colectivo feminista de RTVE se lleva el zasca de su vida por alabar que ahora Fortes lleve tertulianas--

En la entrevista con Rivera utilicé la expresión 'dos países' hablando de Cataluña y España cuando era obvio que hablaba de dos sentimientos identitarios opuestos y a la necesidad de rebajar la tensión.

Si alguien no lo ha entendido así le pido disculpas; no he sido el primer periodista o político en cometer un error de este tipo y menos después de dos programas de tres horas en directo.

En todo caso, el ruido y la furia que se organizó por ello puede que sean la metáfora perfecta de lo que nos está pasando como país, puede que nos falte a todos un poco 'mais de sentidiño'.