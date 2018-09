La oveja negra de TV3 va a por lana atacando a Crónica Global y a Okdiario y sale trasquilada

Que una de las agitadoras del independentismo desde la televisión pública catalana (pagada con dinero público) como Empar Moliner titule una tribuna de opinión en el diario independentista Ara, 'A favor de España', ya es de por sí un sarcasmo.



Dice Empar Moliner que los diarios OKDiario y el catalán Crónica Global mienten (a Crónica Global lo cita a través de su periódico asociado como ‘El Español', quizá para no reconocer su condición de medio catalán, ya saben que para los indepes o eres indepe como ellos o dejas de ser catalán).



El origen del desahogo de Moliner es que Crónica Global ha publicado que el chef independentista Sergi de Meiá apadrina un vino anti-español y la comentarista con sección fija en TV3 y programa en Catalunya Radio dice que es "mentira".



Pero no se queda ahí y dice que ‘Crónica Global' y ‘El Español' también mintieron cuando dijeron que Quim Monzó, Toni Soler y ella misma habían publicado burlas contra la mujer agredida por retirar un lazo y dice que eso es mentira y responde a un patrón de manipulación de los madrileños que se inventan que en Cataluña haya anti-españolismo (y lo dice quién ha hecho de señalar, exagerar e identificar todo lo que se mueva como ‘anti-catalanismo' para calentar al personal un arte).

Pero lo más absurdo es que los tuits en los que Quim Monzó, Toni Soler y ella misma se burlaban de la mujer a la que le rompieron el tabique nasal siguen publicados:

"Justo en el tabique nasal, vaya por Dios. Pero hay remedio, se le puede sustituir por otro como hizo Sinatra" tuiteó Quim Monzó mostrando una gran sensibilidad hacia la violencia de un hombre contra una mujer.

¿Dónde está la mentira? ¿Acaso tuiteó Empar Moliner algún mensaje de apoyo a la mujer agredida? El único tuit que figura ese día (26-agosto-2018) es uno donde insinúa que la violencia a esa mujer había sido ‘inventada' como 'la violencia de los Jordis'. Por lo que el desmentido de Moliner da un poco de risa, al final tendrá más gracia escribiendo que es sus monólogos.



¿Y por qué es mentira según Moliner que el Chef patrocine un vino anti-español? Un vino que se llamará "Libérame" o "Liberémonos" y se adorna con lazos amarillos.

¿No le parece anti-español a Moliner? No, todo lo contrario, según Empar Moliner, es al revés y el vino es ‘a favor de España'. Seguramente para Moliner las manifestaciones de los CDR, las pintadas, aunque digan ‘puta España' en realidad también estarán a favor de España según Moliner.



Puestos a comparar uno se queda con Quim Torra, que al menos no oculta su desprecio a todos los españoles (incluyendo los catalanes no indepes) frente a una Empar Moliner que encima se dedicará a decir ahora que encima ama España, la ama tanto que comparte con ella toda su saliva escupiéndola a diario.