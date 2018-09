María Patiño revela una maldad de Kiko Matamoros que deja al bocazas como 'La Chata'

Dicen los veteranos de esta profesión que en el proceloso mundillo de la televisión no hay verdaderos amigos: "Solo conocidos y clientes".

Y a tenor de lo que estamos viendo en estos días, parece que es una reflexión muy acertada ('Telecinco': Paz Padilla se quiere merender a Jorge Javier y ya ni disimula).

Kiko Matamoros y Makoke han puesto fin a su relación pero la historia que se conocía hasta ahora puede cambiar con lo que acaba de saber María Patiño:

"Después de la posibilidad que he tenido de enterarme de qué ha ocurrido en esa casa, me atrevo a afirmar que Makoke es más víctima de lo que pensaba".

La gran cotilla señala que Kiko está provocando "circunstancias lamentables donde no se cuida en nada" y lo hace con una intención "provocar situaciones" (Mila Ximénez hasta el 'moño' del continuo desprecio de Matamoros a 'Salvame').

No es que se exprese muy bien y apenas se entiende que quiere decir María Patiño con eso de 'situaciones' o con 'circusntancias', pero parece aludir a que la imagen que, tanto ella como los hijos de Kiko tienen de Makoke, es "culpa" de quien fuera su marido (Kiko Matamoros, sobre su divorcio con Makoke: "No hay terceras personas, desgraciadamente").



Patiño, a la que estos enredos gustan mucho, se desfogó en antena hablando de los 'verdaderos motivos de la separación'.

Aseguró, entre otras cosas, que ha tomado conciencia de que durante el último año de relación, Matamoros "no solo no ha estado a la altura" sino que ha sido "muy cínico" contado los motivos:

"Lo único que ha contado de verdad es que es el culpable".

"Kiko no ha respetado en absoluto a Makoke este último año".

Patiño puntuslizó que no se refiere a deslealtades del colaborador de Sálvame.

Según ella que la persona que le ha puesto sobre la pista ha sido Terelu y añade:

"En el último año de relación, Makoke era un mueble de su casa, tuve la oportunidad de conocer de primera mano las circunstancias del matrimonio y está muy bien el yo tengo la culpa', pero si Makoke cuenta en Gran Hermano VIP la mitad de las situaciones que ha vivido, nos va a sorprender".

Tras numerosos rumores apuntando a Makoke como una de las grandes candidatas a embarcarse en esta aventura, por fin se ha confirmado esta noticia.

Así lo ha comunicado la propia Makoke en un vídeo publicado en el Twitter oficial del concurso, en el que asegura que entra a la casa con ganas de darlo todo:

Su participación en el reality de Telecinco ha tenido una muy buena acogida en redes sociales entre los seguidores incondicionales del formato y hay quien cree que tiene muchas posibilidades de convertirse en la ganadora de la edición.

Javier Tudela no ha dudado en mandar un mensaje de aliento a su madre, aconsejándole que viva al máximo esta gran experiencia: "Solo te puedo decir que no cometas el mismo error que yo cometí y de no vivir el concurso al máximo como se merece. Ríe-llora-pelea-chilla-juega haz lo que te salga del mismísimo, a por todas".

Si algo está claro es que este año, Gran Hermano VIP va a estar de lo más interesante y es que Makoke llega a Guadalix en unos momentos muy complicados para ella, tras la polémica ruptura con Kiko Matamoros después de más de 20 años de relación y una hija en común. Todo apunta a que será su hijo Javier el encargado de defenderla en plató, ya que Anita se mudará próximamente a Milán para comenzar sus estudios universitarios.