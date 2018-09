Toni Bolaño 'apalea' en directo al portavoz de la ANC de cara a una Diada depresiva: "¡Os falta fuelle! ¡Solo hacéis performances y enredar!"

Se viene un "otoño caliente" como auguraron Pilar Rahola y el abogado de Puigdemont en las calles de Cataluña, y lo mismo en los medios de comunicación tan representativos de la situación actual, sobre todo mientras en las teles generalistas sigan dando pie a los independentistas furibundos en pro del espectáculo.

Este 5 de septiembre de 2018 en 'Espejo Público' de Antena3 uno de los tertulianos era el secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana (una de las organizaciones activistas del procés y del odio a España), Adrià Alsina, y evidentemente, con la Diada 2019 a las puertas, allí se generó la trifulca.

Al otro lado, Toni Bolaño, el periodista catalán ligado a posiciones de izquierda pero intransigente con los independentistas que han fracturado al pueblo de Cataluña, le metió una sonora 'paliza' dialéctica a costa de este pinchazo que se augura en la celebración independentista, de igual forma que el aniversario del 1-O que se ha venido cayendo por el camino...

Toni Bolaño: Habéis pasado de una huelga de 24 horas para el 1-O a 4 horas, que también se planteó, a media hora... Quiere decir que algo de fuelle os falta... Adriá Alsina: Como ANC se han lanzado siempre muchas propuestas...



Por el momento hay 200.000 inscripciones para la Diada en la propia ANC, lo que ha llevado a hacer un llamamiento exprés ante el temor de pinchar en esta nueva celebración independentista, dado que tienen muchas dudas de afluencia y bajas expectativas, lo que supondría una auténtico batacazo a las ansias separatistas y un enfriamiento de los ánimos. Adriá Alsina tiene un perfil bastante bajo, sonríe con nerviosismo y recibe golpes con facilidad:

Toni Bolaño: Tengo un chat interno de grupos independentistas en el que demuestran que están muy preocupados con la próxima Diada... ¿Esto es verdad? Adriá Alsina: Bueno, un chat con la familia... Estamos más o menos al nivel de hace dos años. Pues masiva como todas. Yo creo que eso nadie lo discute. Toni Bolaño: 80 autocares y 200.000 inscritos, a mí me salen 250.000. Ni un millón, ni dos, ni nada de eso.

Y eso que Susanna Griso le echaba un capote, cómo no, al independentista: "A mí no me cabe duda de que la manifestación va a ser masiva; hay motivos para que la gente salga, solo el hecho de tener a políticos presos...

Toni Bolaño: Estáis haciendo una revolución que es a base de performances. Si queréis romper es fácil, se abren mañana las cárceles y se planta cara: pero no hacéis nada, solo venga a enredar. La sociedad catalana está trinchada. ¡Y el Parlament cerrado!