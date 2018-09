Belén Esteban y la boda del año amenazan con levantar todo tipo de suspicacias entre sus compañeros de 'Sálvame'

A nadie se le escapa a estas alturas que en Sálvame, además de vivir del corazoneo de toda la farándula, viven de los propios líos que generan entre sus propios tertulianos.

Pues no se ocurre nada mejor que la boda de la mismísima Belén Esteban para vivir del tema durante muchos meses hasta que llegue el 22 de junio, día del enlace, como poco.

Este 6 de septiembre de 2018 la 'princesa del pueblo' no estuvo en el programa de Telecinco, pero sus compañeros sí atajaron el tema de por qué nadie sabía nada del anuncio sorpresa de su boda: la exclusiva de la revista Lecturas tiene mucho que ver...

A partir de ahí, en una boda en la que no habrá teléfonos móviles, dicho por la novia, parece que todo el secretismo generará además un caldo de cultivo perfecto entre un grupo de periodistas que viven precisamente de sacarlos a la luz. Tampoco dirá Belén Esteban "el nombre del diseñador ni con suero de la verdad" y en la última edición de 'Salvame', sin ella, los amigos y compañeros se dedicaron a analizar por qué la diva no les había dicho nada de la boda...

Carlota Corredera: El tema de los móviles me parece muy inteligente por parte de Belén. Igual que lo de no contarnos a sus amigos y compañeros que se casaba el 22 de junio... Porque obedecía a as peticiones de la revista. Tú tienes una exclusiva y tienes que cumplir con lo que pedía la revista, que es secreto. Yo os puedo asegurar que ni las personas que hicieron las fotos sabían lo que iba a anunciar...