Isabel San Sebastián cruje a la atacante de los que quitan basura amarilla en Cataluña: "¡Lo que dices es absurdo!"

Marta Nebot era esa reportera con mayor o menor gracejo que cumplía con su cometido en Telecinco con cierto éxito, hasta que ha pensado que prefiere estar al calor de una silla de tertuliana y sabe que para ello tiene que polemizar.

Culpa de 'El programa del verano' y de 'Ya es mediodía', que le han ofrecido a la periodista un puesto en la mesa de debate durante los meses de verano, y no se sabe que pasará cuando arranque 'El Programa de Ana Rosa', pero Nebot ya se ha posicionado mucho más a la izquierda de lo que cabía esperar. Sus argumentos son absolutamente descabellados y sus formas, exaltadas y sobreactuadas. El ruin ataque de Marta Nebot a la mosso que abatió al agresor: "¡No puede ser que cada vez que escuchemos 'Alá' peguemos tres tiros!"

Suerte que este 6 de septiembre de 2018 en la mesa de Joaquín Prat estaba Isabel San Sebastián, y que no toleró a Marta Nebot sus bobadas y propaganda bochornosa basada en una idea: los que ponen lazos amarillos en Cataluña lo hacen bien y los que los quitan, lo hacen mal.

Esta Nebot, que se ha convertido en una suerte de Beatriz Talegón, insistió en la bobada:

Marta Nebot: Yo creo que es violento quitar lazos, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Creo que la manera no va por ahí ni por mandar a la gente a quitarlos. Si se hace hay que hacerlo institucionalmente y no dejando que la gente se enfrente en las calles.

Joaquín Prat: ¿Pero a estos señores los manda alguien?

Marta Nebot: Yo creo... No digo que los manden o no... Digo que se organizan, van por la noche.

Joaquín Prat: ¿Y a los que ponen los lazos, quién los manda, Marta?

Marta Nebot: No lo sé. Y no me atrevo a decirlo. Que hay gente tratando de instrumentalizarlos, no me cabe duda, pero que hay gente que lo hace de corazón porque cree que está en una historia, también.

Isabel San Sebastián: ¡Y los que los quitan igual! ¿Cómo va a ser más violento quitar que poner? ¡Es absurdo lo que dices!



Marta Nebot: Y sigo pensando que los políticos que ordenan eso están montando jaleo.

Joaquín Prat: Ya lo has dicho, tú crees que hay políticos que son los que mandan a estos ciudadanos a ponerlos y a quitarlos.

Marta Nebot: ¡Ciudadanos ha salido a quitar lazos! ¡Arcadi Espada invitó a Rivera a hacerlo!

Jorge Bustos: ¡Ya hemos llegado a los culpables!

Isabel San Sebastián: Ciudadanos está limpiando el espacio público de una simbología profundamente ofensiva, y quitar lazos no puede ser violento en ningún momento porque es una acción cívica.

Marta Nebot: Por eso van por la noche y tapados.

Isabel San Sebastián: ¡Van tapados porque les parten la cara! Decir que quitar lazos es más violento que ponerlos es absurdo. Yo agradezco aquí públicamente a los ciudadanos y a Ciudadanos su obra cívica de quitar lazos.