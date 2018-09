Pedrojota aplaude la purga soviética en TVE y a cambio le premian con un puesto de tertuliano con 'El Lechero' Fortes

Como dicen los compañeros de Okdiario, "no digan que Periodista Digital no se lo adelantó". El 3 de septiembre de 2018 titulamos "Pedrojota Ramírez se pide una silla de tertuliano en la 'soviética' RTVE alabando a la comisaria Mateo y a Fran Llorente".

Era una corazonada después de escuchar al director de El Español echar piropos nada menos que a la banda del soviet de TVE que purgó a más de 60 profesionales en esa casa. Ocurrió en la tertulia de esRadio en la que Pedrojota, lejos de criticar las purgas hechas por Rosa María Mateo, colmó de elogios a la comisaria política de Pedro Sánchez:

Yo no sé lo que pasará a partir de ahora en TVE. Efectivamente, la situación de interinidad es extraordinariamente anómala. Lo único que yo sé es que durante los seis años que han transcurrido desde que yo era director de El Mundo y descubrí la financiación irregular del Partido Popular y puse sobre la mesa las pruebas al respecto, personalmente y todos mis colaboradores directos fuimos vetados sistemáticamente de esa RTVE, de esa televisión pública. Por tanto, desde el punto de vista de mi experiencias, las cosas es imposible que vayan a peor.

De propina, peloteo a Fran Llorente:

A mí me dicen que una persona clave en TVE, aunque no tenga una responsabilidad de primer rango, vuelve a ser Fran Llorente. Fran Llorente y Rosa María Mateo no tienen carné del PSOE, en cambio José Antonio Sánchez se jactaba en sede parlamentaria de su vinculación al Partido Popular.